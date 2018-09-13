"Понял, что сериалы ни к чему хорошему не приведут". 5 книг от футболиста белорусской молодежки

Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Владислав Климович играет за молодежную сборную Беларуси. Долгое время футболист принадлежал БАТЭ, но отправлялся в аренду в другие команды: «Ислочь», «Елгава», «Неман». В Жодино Климович переехал только в этом сезоне и быстро стал игроком основного состава.





У Владислава есть не самое типичное для футболиста увлечение — книги. Для SPORT.TUT.BY игрок молодежной сборной Беларуси рассказал о самых читающих одноклубниках, тратах на литературу и составил топ из пяти лучших книг.

— В детстве мне хватало школьной литературы. Я учился и тренировался, времени на то, чтобы почитать что-то дополнительно, просто не оставалось. Но читал все, что задавали. Единственно, что не осилил в школе — это «Война и мир». Прочитал первый и вроде бы чуть-чуть второй том, дальше пришлось смотреть фильмы. Совсем тяжело давалось. Это были старшие классы, я уже тренировался в дубле БАТЭ, кажется, был тогда под основой. Каждый день нужно было ездить в Борисов, поэтому со временем было сложновато.

Когда в университете перевелся на заочное обучение, стало больше времени, начал активнее читать. Надо было чем-то себя занимать, не только же фильмы и сериалы смотреть. В первое время посмотрел пару сериалов, но потом бросил это дело. Понял, что если я буду только их смотреть, то ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому начал больше читать.

Много читаю на сборах, на заездах перед матчами. Заезды у нас за день до игры, поэтому хватает времени для чтения. Дома могу почитать, когда нет других дел. В Гродно после тренировок я только и делал, что читал. Друзей там у меня особо не было, поэтому не с кем было куда-то сходить. В Минске чаще с кем-то встречаюсь, сижу в кафе. А в Гродно приходил домой, ложился и читал. Так что книг за время там много прочел.





На сборах тоже много читаю. Когда заезжаешь на две недели в Турцию, делать там нечего в свободное от занятий время. Пообщаешься, новости в интернете почитаешь и все. Турецкие каналы смотреть не хочется, фильмы тоже быстро надоедают. Книги спасают. В самолетах читаю. А вот в автобусе не очень люблю, в дороге укачивает во время чтения. Можно, но не очень долго, страничек 50.

Какие-то книги мне советуют друзья. У друзей же и беру их иногда почитать. Если никто ничего не подсказывает, а книга нужна, то могу зайти в магазин и выбрать что-то из классики или от знакомого автора. Зашел, взял Ремарка две-три книги, почитал.

Футболисты между собой тоже обсуждают книги, что-то советуем друг другу. Когда был в Гродно, жил недалеко от одноклубника по «Неману» Артема Концевого. Он очень много читает, мы с ним обменивались книгами. Даже сходили вместе в театр в Гродно, была постановка по Рэю Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту».

Наверное, Артем Концевой — самый читающий футболист из всех, кого я знаю. На каждом заезде у него была новая книга, кажется. Именно он мне посоветовал Виктора Гюго. У Артема, кстати, взял привычку записывать в заметки книги, которые прочитал. Когда был в БАТЭ, часто видел с книгой Сашу Володько. Мы не особо с ним об этом общались, но читал он много. Из нынешних партнеров по «Торпедо-БелАЗ» Саша Повловец с книгой. В последнее время он читает Дэна Брауна. Сергей Концевой, брат Артема, любит биографии тренеров читать.





Сам я книги про футбол не читаю. Хотел взять книгу про психологию тенниса. Мне нравится этот вид спорта, Роджер Федерер — это для меня пример того, как нужно себя вести на корте и за его пределами. Да, многие футболисты читают биографию Ибрагимовича. Видел, кто-то читал книгу про Мохаммеда Али. Многие мои знакомые прочли биографию Надаля. Футболисты чаще такие книги и читают, а не классику.

В основном, кстати, читаю бумажные книги. Электронные вообще не люблю. Глаза портятся. Плюс очень нравятся тактильные ощущения от бумаги. При этом на книги в месяц трачу не очень много. Думаю, в районе 20 рублей. Покупаю одну-две книги в месяц, потому что много дают почитать друзья.

5. «Божественная комедия» Данте Алигьери

На пятое место поставим «Божественную комедию». Тяжело далась мне, если честно. Книга состоит из трех частей: «Рай», «Ад» и «Чистилище». Легче всего было читать, как ни странно, «Ад». Очень интересное описание кругов ада. В современных фильмах можно увидеть многое по мотивам этой части «Комедии».

Это классика, мне очень понравилось. В книге много отсылок к событиям тех времен, фраз на латинском языке. Постоянно нужно переворачивать в конец книги и читать пояснения.

Очень рекомендую. Если хватит терпения прочитать «Рай» и «Чистилище», то книга точно понравится.

4. «Жизнь без границ», Ник Вуйчич

В основном я читаю классику, но иногда хочется почитать о современниках, которые сделали в своей жизни что-то невероятное. Пример Вуйчича показывает, что нужно радоваться жизни в любой ситуации. Мы иногда расстраиваемся из-за мелочей, кажется, что все, катастрофа. А Ник живет без рук и без ног, но радуется жизни. Это вдохновляет.

3 «Вино из одуванчиков», Рэй Брэдбери

Когда читаешь эту книгу, сразу вспоминаешь детство. Когда я был маленьким, на летних каникулах все время проводил в деревне. Автор описывает воспоминания из своего детства, как он собирал одуванчики, как с папой и дедушкой делал из них вино. Как бегал и играл с другими детьми.

У меня было такое же детство в деревне. Читаешь описания запахов и все очень хорошо представляешь. Когда читаю «Вино из одуванчиков», мысленно переношусь в свое детство. Лес, грибы, ягоды. Хочется иногда вырваться туда, отключить телефон, чтобы никто не тревожил, и ни о чем не думать. Просто пройтись по местам из детства.





Маленьким я собирал и грибы, и ягоды. Но вот вино из одуванчиков не делали в детстве. А грибы были для нас способом заработать. Вставали в 5−6 утра, чтобы пойти в лес раньше всех, набираешь грибов. Вечером приезжает машина, и ты сдаешь их за деньги. У нас лисички принимали, помню. Каждый день была своя цена. Приносишь, сдаешь, тебе сразу отдают наличными, и у тебя уже есть деньги на мороженое. Что еще в детстве нужно? Газировка, мороженое. Это было интересно. Тебе 8 лет, откуда свои деньги? А тут идешь в лес и зарабатываешь.

2. «Отверженные», Виктор Гюго

Тоже непростая книга, большая, состоит из двух частей. Прочитал ее в прошлом году, когда играл в Гродно. У меня там было много свободного времени. Когда живешь один, после тренировок, как правило, делать нечего, стараешься себя чем-то занять. Я читал.

Франция, начало 19-го века, революция. Понравилось, как в книге переплетаются истории персонажей. Сначала кажется, что они никак не связаны, но потом все сходится. Очень интересно все закручивается. Книга немаленькая, кому-то может быть тяжело такое читать, но оно того стоит. Особенно советую тем, кому нравится классика.

1. «Шантарам», Грегори Дэвид Робертс

Прочитал две части книги, первая понравилась даже больше. Мне ее много кто советовал. Книга где-то в 900 страниц, но прочитал первую часть где-то за две недели. Правда, я был с ней постоянно. Еду на тренировку — читаю, едем обратно — читаю, прихожу домой — читаю. Очень затянуло меня.





Вроде бы это не вымышленная история. Писатель рассказывает о человеке, который сбежал из австралийской тюрьмы и добрался до Индии. И в Мумбаи начались его приключения. Он приехал никем, без паспорта, вообще без ничего. И дорос до главаря индийской мафии.

В книге очень мощные и натуралистичные описания. От некоторых становится физически неприятно. Жутко. Описывается, как людей убивали за 10 долларов. Очень подробно все и жестко: в тюрьме в комнате 40 человек, там же все ходят в туалет, вши. Думаю, что впечатлительным людям будет непросто читать. Но очень интересно, конечно. Первое место в моем топе.