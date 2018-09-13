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Минчанка хотела прыгнуть с 8 этажа - ее подхватили милиционеры

14.09.2018 13:24 — Разное | Партизан  
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О том, что с балкона одной из многоэтажек Минска хочет сброситься женщина, в милицию сообщила прохожая.

Она пояснила, что молодая женщина сидит на балконе восьмого этажа, свесив ноги. 

На место выехали начальник отделения уголовного розыска Фрунзенского РУВД Алексей Жигалов с  оперуполномоченным отделения уголовного розыска Дмитрием Котом. Дмитрий, будучи в форменном обмундировании, по указанию Алексея подошел к двери квартиры, в которой проживает женщина, а Жигалов под видом прохожего стал вести диалог с ней с улицы. 

Пока милиционер вел диалог на место происшествия прибыли спасатели МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Затем Алексей также отправился к квартире. 
Зайдя в квартиру, он увидел на кухне плачущую мать, которая рассказала, что её 29-летняя дочь решила покончить жизнь самоубийством из-за неразделенной любви. Дочь - аспирантка одного из столичных вузов. 
Алексей вместе с матерью прошел в комнату, где находился балкон и отчаявшаяся девушка, чтобы продолжить беседу. Дмитрий в это время также находился в квартире, но девушка его не видела. 
Алексей подбежал к девушке как раз в тот момент, когда она уже оттолкнулась руками, и успел схватить за талию, тем самым предотвратив прыжок. Девушка стала вырываться и просить дать ей умереть. На помощь подбежал Дмитрий – вдвоем милиционеры вытащили девушку с балкона и передали медикам. 


 
Теги: Минск
 
 
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О том, что с балкона одной из многоэтажек Минска хочет сброситься женщина, в милицию сообщила прохожая.
 
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