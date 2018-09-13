Минчанка хотела прыгнуть с 8 этажа - ее подхватили милиционеры

Она пояснила, что молодая женщина сидит на балконе восьмого этажа, свесив ноги.





На место выехали начальник отделения уголовного розыска Фрунзенского РУВД Алексей Жигалов с оперуполномоченным отделения уголовного розыска Дмитрием Котом. Дмитрий, будучи в форменном обмундировании, по указанию Алексея подошел к двери квартиры, в которой проживает женщина, а Жигалов под видом прохожего стал вести диалог с ней с улицы.



Пока милиционер вел диалог на место происшествия прибыли спасатели МЧС и бригада скорой медицинской помощи. Затем Алексей также отправился к квартире.

Зайдя в квартиру, он увидел на кухне плачущую мать, которая рассказала, что её 29-летняя дочь решила покончить жизнь самоубийством из-за неразделенной любви. Дочь - аспирантка одного из столичных вузов.

Алексей вместе с матерью прошел в комнату, где находился балкон и отчаявшаяся девушка, чтобы продолжить беседу. Дмитрий в это время также находился в квартире, но девушка его не видела.

Алексей подбежал к девушке как раз в тот момент, когда она уже оттолкнулась руками, и успел схватить за талию, тем самым предотвратив прыжок. Девушка стала вырываться и просить дать ей умереть. На помощь подбежал Дмитрий – вдвоем милиционеры вытащили девушку с балкона и передали медикам.



