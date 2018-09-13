Неадекватная оценка ситуации в Беларуси российскими экспертами ведет к ошибочным прогнозам и рекомендациям.





Монография Московского государственного института международных отношений (МГИМО), которая дает прогноз развития международной обстановки по странам и регионам, в том числе в Беларуси , - событие в чем-то знаковое. , - событие в чем-то знаковое.





До сих пор алармистские сценарии относительно перспектив и судьбы Беларуси печатались в российских маргинальных (желтых или шовинистических) СМИ. Теперь же подобные мотивы мы видим в научном исследовании, как выразился политобозреватель портала naviny.by Александр Класковский, "респектабельных, титулованных ученых мужей, которые работают под громким брендом МГИМО, под эгидой внешнеполитического ведомства России" . Что придает этой работе совершенно иной ранг и статус.





Прежде всего о том, что более или менее точно отражает белорусские реалии. Кажется реалистичным прогноз, что «социально-экономическая напряженность в стране будет расти и периодически взрываться массовым недовольством».





Можно согласиться с тем, что в результате действий белорусских властей существует перспектива появления «политического вакуума на пророссийским фланге». В определенном смысле этот вакуум и сейчас существует.





Проевропейские политические силы в Беларуси более организованные, институционализированы, структурированы, легитимированы, чем пророссийские. В Беларуси не существует пророссийских партий, нет пророссийских кандидатов в президенты, которые бы занимали более пророссийскую позицию, чем Лукашенко.





Также легко представить, что переход власти от Лукашенко к преемнику может породить кризис (посмотрите на Венесуэлу после смерти Уго Чавеса), так как в авторитарных режимах персонифицированного типа нет необходимых для этого механизмов.





Другие оценки и прогнозы вызывают удивление и даже интеллектуальное замешательство. Информацию о якобы насаждении Лукашенко в стране «литвинского национализма» авторы исследования, по-видимому, взяли с российских шовинистических сайтов. Что сказать, очень точные первоисточники.





Неадекватным является прогноз, что «в Беларуси будет формироваться подпольная сеть боевиков-националистов», которая станет «направляться западными центрами».





Здесь поражает сама опция взгляда российских ученых на мир вокруг России. Она совпадает с тем, что каждый день говорит русская телепропаганда. Думалось, что телеканалы действуют на массовое сознание, а эксперты имеют более адекватную картину мира. Оказывается, нет.





Говорить о поддержке Западом боевиков в Беларуси - значит ничего не понимать в новом курсе Запада, в частности Евросоюза, в отношении официального Минска . Он теперь, скорее, ориентирован на сохранение социально-политической стабильности в стране.





Но самое главное в упомянутом исследовании - то, что его авторы в принципе исключают существование независимой Беларуси. Так или иначе, с Лукашенко или без него, но Беларусь должна объединиться с Россией, точнее, присоединиться к ней. Ведь, по их мнению, процессы интеграции с Россией носят объективный характер.





На мой взгляд, фундаментальная ошибка авторов состоит в том, что в их трактовке белорусское общество и элита готовы к интеграции - и только Лукашенко, «стремясь сохранить неограниченную власть», препятствует этому объективному процессу.





На самом деле вопрос независимости - наверное, единственный, по которому в расколотом белорусском обществе существует консенсус. Позиции и Лукашенко, и общества, и оппозиции здесь совпадают. Авторы же монографии переносят на сегодняшний день и будущее настроения и стереотипы 1990-х годов. А с тех пор все сильно поменялось.





Авторы исследования прогнозируют, что процессы белорусско-российской интеграции будут чем дальше, тем больше нарастать, что приведет к вхождению Беларуси в состав России до 2050 года.





В реальности все как раз наоборот. Чем дольше существует независимая Беларусь, тем менее актуален вопрос интеграции с Россией. Хотя бы в силу исторической инерции. За время независимости появилось новое поколение белорусов, для которых суверенитет Беларуси - это данность от рождения. Вопрос о присоединении к России они просто плохо понимают.





Но на этой ложной основе строится весь прогноз российских экспертов. Самое печальное, что у них нет сомнения насчет обязательной необходимости использования силового сценария, если какие-то силы (Лукашенко, Запад, прозападная оппозиция) попытаются помешать «объективному» историческому процессу единения двух стран.





Главный вопрос в том, насколько такие «прогнозы» влияют на политику Кремля. Точного ответа на него пока нет.



