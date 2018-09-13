В Киеве не хотят отпускать Хацкевича

«Остается ли Хацкевич? Я не понимаю, почему вы задаете такой вопрос. Я нигде не выражал мнения, что я хочу его убрать или поменять. Да, результаты не совсем обнадеживают. Хацкевич строит молодую, новую команду. Мы можем с вами дискутировать, но так оно и есть. Играют молодые и перспективные ребята.





Мы взяли Супрягу, и Хацкевич решился его поставить. Во времена Лобановского я не мог бы представить, что такое возможно. Но Хацкевич так решил, взяв на себя ответственность. Мне понятно его поведение после проигранного матча «Карпатам» (0:2). Он был расстроен, но команда ему доверяет. Давайте все вместе наберемся терпения и подождем еще. Надеюсь, что у него все получится.









Мы второй сезон подряд не попадаем в Лигу чемпионов. В прошлом году это можно было списать на то, что Хацкевич только принял команду. Сейчас, зная меня, 5-6 лет назад я бы убрал главного тренера. Но я вижу какую титаническую работу проводит Хацкевич с молодыми игроками. Как ему тяжело привить им футбол, в который он бы хотел играть.





tribuna.com Я считаю, что ему надо дать еще шанс. Уверен, что если команда услышит его и меня, большие победы будут не за горами», – цитирует Суркиса



