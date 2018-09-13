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В Киеве не хотят отпускать Хацкевича

14.09.2018 13:00 — Разное | Партизан  
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Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не намерен увольнять главного тренера киевлян Александра Хацкевича.

«Остается ли Хацкевич? Я не понимаю, почему вы задаете такой вопрос. Я нигде не выражал мнения, что я хочу его убрать или поменять. Да, результаты не совсем обнадеживают. Хацкевич строит молодую, новую команду. Мы можем с вами дискутировать, но так оно и есть. Играют молодые и перспективные ребята.

Мы взяли Супрягу, и Хацкевич решился его поставить. Во времена Лобановского я не мог бы представить, что такое возможно. Но Хацкевич так решил, взяв на себя ответственность. Мне понятно его поведение после проигранного матча «Карпатам» (0:2). Он был расстроен, но команда ему доверяет. Давайте все вместе наберемся терпения и подождем еще. Надеюсь, что у него все получится.


Мы второй сезон подряд не попадаем в Лигу чемпионов. В прошлом году это можно было списать на то, что Хацкевич только принял команду. Сейчас, зная меня, 5-6 лет назад я бы убрал главного тренера. Но я вижу какую титаническую работу проводит Хацкевич с молодыми игроками. Как ему тяжело привить им футбол, в который он бы хотел играть. 

Я считаю, что ему надо дать еще шанс. Уверен, что если команда услышит его и меня, большие победы будут не за горами», – цитирует Суркиса tribuna.com


 
 
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Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не намерен увольнять главного тренера киевлян Александра Хацкевича.
 
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