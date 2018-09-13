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Шок! Внучка приехала в гости к деду и забила его до смерти
В Толочинском районе внучка, приехавшая из Орши, до смерти забила дедушку.
Тело пенсионера со следами побоев обнаружили в его доме в деревне Голошевка Толочинского района 12 сентября.
Милиция предварительно установила, что старика 8 сентября в ходе вспыхнувшей ссоры избила его 27-летняя внучка, которая живет в Орше. Девушка задержана, пишет
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В Толочинском районе внучка, приехавшая из Орши, до смерти забила дедушку.
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