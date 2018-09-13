ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Эстонии микроквартиры в новостройке можно купить в интернет-магазине

14.09.2018 13:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Эстонская компания Scandium Kinnisvara, которая специализируется на разработке микроквартир, открыла свой интернет-магазин. Сейчас там продаются квартиры в застройке Лаава на улице Лаки (Таллин). Сервис простой: выбираете планировку, метраж и цену, добавляете понравившуюся квартиру в корзину — и она бронируется на вас.


Дом с микроквартирами в застройке Лаава. Изображение: laava24.ee

«Дом обычно не покупают в интернете, предпочитают приехать на место, осмотреться, почувствовать атмосферу. Однако инвесторы желают действовать быстро и объективно, чтобы получить инвестицию по разумной цене. Часто покупка осуществляется без визита на место на начальном этапе застройки. Для упрощения жизни клиентов мы создали решение для бронирования с покупательской корзиной, чтобы инвестор мог просто выбрать и сразу забронировать подходящие варианты. Именно это наша система и позволяет сделать», — рассказал dekor.delfi.ee Калле Арон, руководитель по разработкам и партнер Scandium Kinnisvara.


Изображение: laava24.ee

Бронирование квартиры в интернет-магазине стоит 500 евро и действует две недели. За это время заключается договор. Если в течение двух недель будут выявлены объективные причины, почему сделка не может быть завершена — например, банк не предоставляет подходящий кредит — можно аннулировать бронирование, и деньги будут возвращены.


Изображение: laava24.ee. На сайте есть готовые дизайн-проекты квартир, которые бронируются.

Изображение: laava24.ee

Изображение: laava24.ee

«Мы работаем для того, чтобы вскоре приложение интернет-магазина могло помочь в составлении подходящего портфеля и рассчитать его производительность. Уже сейчас в корзину можно добавить несколько квартир, что в Эстонии стало возможным впервые», — рассказал партнер Scandium Kinnisvara Яак Роосааре.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте также можно посмотреть дизайн-проекты к выбранным квартирам.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Горько на душе от того, что в молодости горевали, а сейчас живем в нищете»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика