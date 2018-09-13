В Эстонии микроквартиры в новостройке можно купить в интернет-магазине

Эстонская компания Scandium Kinnisvara, которая специализируется на разработке микроквартир, открыла свой интернет-магазин. Сейчас там продаются квартиры в застройке Лаава на улице Лаки (Таллин). Сервис простой: выбираете планировку, метраж и цену, добавляете понравившуюся квартиру в корзину — и она бронируется на вас.



Дом с микроквартирами в застройке Лаава. Изображение: laava24.ee

«Дом обычно не покупают в интернете, предпочитают приехать на место, осмотреться, почувствовать атмосферу. Однако инвесторы желают действовать быстро и объективно, чтобы получить инвестицию по разумной цене. Часто покупка осуществляется без визита на место на начальном этапе застройки. Для упрощения жизни клиентов мы создали решение для бронирования с покупательской корзиной, чтобы инвестор мог просто выбрать и сразу забронировать подходящие варианты. Именно это наша система и позволяет сделать», — рассказал dekor.delfi.ee Калле Арон, руководитель по разработкам и партнер Scandium Kinnisvara.



Изображение: laava24.ee

Бронирование квартиры в интернет-магазине стоит 500 евро и действует две недели. За это время заключается договор. Если в течение двух недель будут выявлены объективные причины, почему сделка не может быть завершена — например, банк не предоставляет подходящий кредит — можно аннулировать бронирование, и деньги будут возвращены.



Изображение: laava24.ee. На сайте есть готовые дизайн-проекты квартир, которые бронируются.



Изображение: laava24.ee



Изображение: laava24.ee

«Мы работаем для того, чтобы вскоре приложение интернет-магазина могло помочь в составлении подходящего портфеля и рассчитать его производительность. Уже сейчас в корзину можно добавить несколько квартир, что в Эстонии стало возможным впервые», — рассказал партнер Scandium Kinnisvara Яак Роосааре.