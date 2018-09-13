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На заход Солнца. Откуда могло пойти название «Дрогичин»?

14.09.2018 14:06 — Разное | Аргументы и факты  
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На заход Солнца. Откуда могло пойти название «Дрогичин»?
Князья решили, что раз дреговичи тут первыми были, то так граду и зваться. © / Фото из открытых источников

УХОДЯ ОТ ВЫДЕРЦЕВ

На заход Солнца. Откуда могло пойти название «Дрогичин»? «Краеведческая сказка» от «АиФ»
На Итиль-реке не глянулось людям. Не успели обжиться, как набежали по воде выдерцы из низов реки - на свою беду набежали. Побили их крепко мужи Ходоты. Увел водца род подалее от большой реки. В пути еще не раз отбивались от охотников до чужого добра.

О череде людей, повозок, стад коров и овец далеко весть разнеслась по здешней земле. Такие ряды людей и скота тут вятками звали. Вот имя прибытчикам от этого и пошло. От вяток и реке, на которой они остановились, название вышло.

Было на Вятке-реке все, чего искал Ходота. Земли под пашню раскинулись. Луга с высокими травами - коровы терялись в той траве! Рыбы всякой в реке, а в лесах зверя много. Сосен с дуплами, занятых пчелами, не сосчитать сколько. Соседи с миром приходили. Сжились с ними прибытчики. Породнились многие семьи.

На заход Солнца. Откуда могло пойти название «Дрогичин»?
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ВПЕРЕД ДО ВЕЧЕРА

Давно уже не стало князя, старого Ходоты. Пришло время, когда еще один Ходота появился - из тех семей, что некогда главными тут были.

Всякого насмотрелись за многие годы. Не было лишь распри большой меж засельниками и позже сюда пришедшими. Вместе отбивались от хазар. Мир с ними установили. По шелягу платили от сохи - дань терпимая. Правда, с Волхова-реки ватаги набегали, но били их крепко, и какое-то время не слышно было их. Долго не позволяли никому рушить капища.

А между тем наступало время, когда жить становилось все труднее. Мало того, что дальние граничники набегали, так прослышали, что от Камня двигались великие полчища, устоять против которых никто не мог. Дошли слухи о непобедимом и лютом Хабул-хане, князе монгольском.

Встревожились люди селища. Крепким некогда был род, но вражья сила заставила покинуть долины Угорских гор. Сейчас людей в роду стало меньше. Воистости поубавилось. К земле привязались. Соха же и суковатка - не оружие. Собрались старики вокруг водца. Решили, что надо идти на заход солнца. За дремучие леса, за болота. Непобедимые монголы там не пройдут. «Веди, Ходота, народ до вечера (на запад)», - сказали старшие.

И опять заскрипели колеса нагруженных добром телег. Заревели коровы. Неспешно тронулись в путь люди с котомками, плетенками из лыка и лозы за плечами. Добрались до Днепра. Здесь погрузились в челны, а скот погнали вдоль берега. И все чаще смотрели на вечернее солнце: где оно спрячется на ночь? Помнили, что все время надо до вечера идти.

В самую Струмень вошли после трудной зимы и ледоплава. На шестах шли, а где и бечевой волокли челны против течения. Остановились у одной излучины полноводной Струмени. Но решили избы ставить дальше от реки: она могла быть дорогой для лихих людей.

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ДРУГОГО НЕ СЫСКАТЬ

Углядели высокое место. Тут и избы поставили. Плотом крепким обнесли. От того место Загородьем стало называться. Тутошние люди наслушались рассказов прибытчиков о том, как они шли «до вечера», и назвали их довечоровичами. А прошло сколько-то времени, и селище тоже стало зваться Довечоровичами.

Долго строился град. И имя Довечоровичи держалось, хотя граду уже и другое название было дано - Дрогичин. Князья решили, что раз дреговичи тут первыми были, то так граду и зваться. Сказывают, что даже Дрогичинское княжество было здесь. И жгли его ляхи, германцы, иной народ, грабежом промышляющий. И чуть ли не до основания разорили его татары. Добрались-таки!

Только город поднялся. И другого такого сейчас не сыскать.

Виктор КРУКОВСКИЙ

 
 
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В стародавние времена за Итиль-рекой жил большой род пахарей. Князем над всеми был Ходота.
 
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