Куда спешит публика? Какие постановки подготовил «ТЕАРТ» в новом сезоне

Среди стран-участниц этого года - коллективы из Беларуси, Южной Кореи, Франции, Финляндии, Вьетнама, Литвы, Латвии, Польши, Бельгии и России.

VIII Международный форум театрального искусства «ТЕАРТ» состоится в Минске с 20 сентября по 16 октября под слоганом «Разгерметизация».

9 крупнейших театральных постановок современности пройдут в рамках международной программы, 10 лучших белорусских спектаклей будут показаны в шоукейсе Belarus Open.

Показы спектаклей шоукейса Belarus Open пройдут с 20 по 24 сентября. В этом году на участие в программе было подано 35 заявок от театральных коллективов. Из них театральным критиком, куратором Людмилой Громыко были выбраны лучшие постановки последних лет. В одной программе собраны работы как самых ярких молодых режиссеров Беларуси - Дмитрия Богославского, Евгения Корняга, Александра Марченко, Юрия Дивакова и Александра Янушкевича, так и постановки старшего режиссерского поколения - Николая Пинигина и Алексея Лелявского, Саулюса Варнаса и Александра Козака.

Откроет Belarus Open новая версия «Ревизора» в постановке художественного руководителя театра имени Янки Купалы Николая Пинигина и его ученика Дмитрия Тишко. Еще одну адаптацию классической пьесы «Mann ist mann» Бертольта Брехта представит режиссер Алексей Лелявский.

Шоукейс этого года насыщен спектаклями малой формы: Брестский театр кукол покажет «Новую землю» Якуба Коласа в режиссуре Александра Янушкевича, а Брестский академический театр драмы - авторский моноспектакль лидера этно-трио «Троица» Ивана Кирчука «Дорожка моя», созданный по материалам белорусского фольклора (в постановке Александра Козака). Моноспектакль «Июль» в постановке Саулюса Варнаса представит Могилевский областной драматический театр.

В этом году в белорусской программе две работы режиссера Евгения Корняга - «Сестры Грайи» и «Бетон». «Сестры Грайи» - спектакль без слов Минского областного театра кукол «Батлейка». Он создан на основе мифа о трех древнегреческих богинях Форкидах, живущих на границе страны смерти. А миф об Орфее и Эвридике вдохновил режиссера на спектакль «Бетон» (Республиканский театр белорусской драматургии), в названии которого Евгений Корняг находит одиночество современного человека, закованного в бетонные стены города.

Пьеса-лауреат «Золотой Маски» в категории «Лучшая работа драматурга» «Человек из Подольска» перенесет зрителей из Минска прямиком в московское отделение полиции. Драматургический дебют известного российского прозаика Андрея Данилова поставил на сцене Белорусского государственного молодежного театра Дмитрий Богославский.

Отбор в программу Belarus Open прошли и два независимых спектакля по пьесам драматурга Андрея Иванова - «С училища» и «Крестовый поход детей».

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Международная программа

Международная программа откроется спектаклем «Свадьба» - современной адаптацией пьесы Бертольта Брехта в режиссуре Оскараса Коршуноваса.

Еще один постоянный гость «ТЕАРТа» - Тимофей Кулябин: на форуме можно будет увидеть его спектакль «Три сестры». Особую атмосферу создаст исполнение ролей на языке жестов: теперь герои Чехова не слышат друг друга «по-настоящему».

«ТЕАРТ-2018» - это сразу три хореографических спектакля для поклонников танцевального жанра. Южнокорейский театр современного танца «Модерн Тэйбл» покажет «Даркнесс Пумбу» - постановку о бродячих музыкантах. Два спектакля привезет Польский театр танца из Познани. Постановка известнейшего норвежского хореографа, режиссера и члена гильдии писателей Норвегии Джо Стремгена «Czterdzieści» («40») расскажет одновременно о судьбе женщины, отмечающей четвертый десяток, и историю целой страны и Познаньского театра танца. А спектакль «Жатва» в постановке Игоря Гошковского и хореографии Ивоны Пасиньской окунет зрителей в пасторальную жизнь.

«ТЕАРТ» приглашает оценить классическую историю трех мушкетеров в неклассическом исполнении. Заснувшие во Франции XVII века, Атос, Портос и Арамис проснулись в наши дни, в Вене. Однако оказалось, что порядки не изменились. «Три мушкетера. К востоку от Вены» представят театр «Клокрикетеатерн» (Хельсинки, Финляндия) и театр «На улице Гертрудес» (Рига, Латвия) в режиссуре Вальтерса Силиса.

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В рамках форума также пройдет показ спектакля «Просто киносъемка» Национального театра Финляндии в постановке легендарного финского режиссера Кристиана Смедса. В главных ролях ведущие актёры из Венгрии и Эстонии - Аннамария Ланг и Юхан Ульфсак. Актеры говорят о кино, показывают сцены из фильмов, но все это лишь игра на фоне разбросанного попкорна.

Бельгийский режиссер Анн-Сесиль Вандалем продемонстрирует зрителям политический триллер «Арктика» (Дас Фройляйн Компани, Национальный театр Бельгии и Национальный театр Одеон (Франция), где язык кино используется для создания эффекта путешествия в 2025 год. Шестеро пассажиров круизного лайнера оказываются втянутыми в политический заговор, и все, что им остается, это распутать его и выбраться из ледяной ловушки. Второй «авиньонский» спектакль - «Сайгон» Театральной компании «Лез Омз Аппроксиматиф». Созданный в копродукции Национального театра в Страсбурге, Национального театра Одеон, Авиньонского фестиваля (Франция) и Вьетнама, он расскажет истории «иностранных вьетнамцев», начавших новую жизнь во Франции, где все оказалось куда прозаичнее, чем им мечталось.