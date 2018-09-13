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Порядка 3,2 тонны синтетических нитей «забыли» указать в товаросопроводительных документах

14.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Порядка 3,2 тонны синтетических нитей «забыли» указать в товаросопроводительных документах

Гродненскими таможенниками пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза крупной партии товара стоимостью порядка 110 тыс. белорусских рублей. Правонарушение выявлено в пункте пропуска «Бенякони».

Водитель грузового транспортного средства Scania представил к таможенному оформлению документы на сборный груз, в частности, на запасные части к двигателю. 


Порядка 3,2 тонны синтетических нитей «забыли» указать в товаросопроводительных документах

При проведении таможенных операций в отношении транспортного средства принято решение направить автопоезд на досмотр. Результаты проведенного досмотра подтвердили подозрения таможенников о возможном нарушении законодательства: установлено, что в грузовом отсеке помимо заявленного находится порядка 3,2 тонны синтетических нитей. «Забыв» указать в товаросопроводительных документах данный товар, субъект хозяйствования намеревался сэкономить на таможенных платежах свыше 28 тысяч белорусских рублей.

По факту недекларирования Гродненской региональной  таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. На денежные средства российской фирмы-перевозчика, нарушившей законодательство, наложен арест в счет обеспечения уплаты штрафа.


Порядка 3,2 тонны синтетических нитей «забыли» указать в товаросопроводительных документах

http://www.customs.gov.by

 
 
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Гродненскими таможенниками пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза крупной партии товара стоимостью порядка 110 тыс....
 
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