Белорусов признали самыми неэмоциональными в мире



Согласно исследованию Global Emotions 2018, в котором приняли участие 145 стран, Беларусь признана одной из самых неэмоциональных стран.

Многим белорусам задали вопрос, какие чувства они испытывали вчера, основной процент не смог выбрать негатив или позитив, большинство придерживалось нейтральной позиции. В опросе приняло участие более 154 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше.

Самыми позитивными стали страны Латинской Америки - Парагвай, Канада, Колумбия, Сальвадор, Коста-Рика, Гватемала, Эквадор, Гондурас, Панама. Не мене позитивными считаются жители Исландии, Индонезии и Узбекистана.

Тревожность и негатив чаще всего испытывают в ЦАР, Ираке, Южном Судане, Иране, Чаде, Сьерра-Леоне, Египте, Нигере, Палестине, Либерии, Мадагаскаре, Уганде.

Белновости.