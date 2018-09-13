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Белорусов признали самыми неэмоциональными в мире
14.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Многим белорусам задали вопрос, какие чувства они испытывали вчера, основной процент не смог выбрать негатив или позитив, большинство придерживалось нейтральной позиции. В опросе приняло участие более 154 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше.
Самыми позитивными стали страны Латинской Америки - Парагвай, Канада, Колумбия, Сальвадор, Коста-Рика, Гватемала, Эквадор, Гондурас, Панама. Не мене позитивными считаются жители Исландии, Индонезии и Узбекистана.
Тревожность и негатив чаще всего испытывают в ЦАР, Ираке, Южном Судане, Иране, Чаде, Сьерра-Леоне, Египте, Нигере, Палестине, Либерии, Мадагаскаре, Уганде.
Белновости.
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Согласно исследованию Global Emotions 2018, в котором приняли участие 145 стран, Беларусь признана одной из самых неэмоциональных стран.
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