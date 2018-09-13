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В Барановичском районе освятили самые аварийные дороги

14.09.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Провести освящение дорог, на которых чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, священнослужителя попросили сотрудники ГАИ отдела внутренних дел Барановичского райисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58855.php

В Барановичском районе освятили самые аварийные дороги

– Мы готовы принимать все возможные меры, чтобы снизить количество аварий на дорогах Барановичского района, – подчеркивает Андрей Переход, начальник ОГАИ Барановичского РОВД. – Поэтому и обратились за помощью к церкви. Отец Александр из Храма Святых Жен-Мироносиц ответил согласием.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58855.php

В Барановичском районе освятили самые аварийные дороги

Священнослужитель освятил дороги Барановичи-Ляховичи, обход города Барановичи, Барановичи-Молчадь-Дятлово, а также трассу М1/Е30.

В этот же день отец Александр провел освящение здания Барановичского РОВД, а также служебного транспорта сотрудников отдела внутренних дел.

 
 
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Провести освящение дорог, на которых чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, священнослужителя попросили сотрудники ГАИ отдела внутренних дел...
 
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