В Барановичском районе освятили самые аварийные дороги

Провести освящение дорог, на которых чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, священнослужителя попросили сотрудники ГАИ отдела внутренних дел Барановичского райисполкома.



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– Мы готовы принимать все возможные меры, чтобы снизить количество аварий на дорогах Барановичского района, – подчеркивает Андрей Переход, начальник ОГАИ Барановичского РОВД. – Поэтому и обратились за помощью к церкви. Отец Александр из Храма Святых Жен-Мироносиц ответил согласием.



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Священнослужитель освятил дороги Барановичи-Ляховичи, обход города Барановичи, Барановичи-Молчадь-Дятлово, а также трассу М1/Е30.

В этот же день отец Александр провел освящение здания Барановичского РОВД, а также служебного транспорта сотрудников отдела внутренних дел.