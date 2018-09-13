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Сотрудники милиции в Беловежской пуще обнаружили завод по изготовлению самогона
14.09.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники Пружанского РОВД, ОМОН УВД совместно с работниками ГПУ "НП "Беловежская пуща" на территории Шерешевского лесничества, вблизи городского поселка Шерешево, задержали 52-летнего неработающего жителя деревни Приколесь.
Как отметил начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Пружанского РОВД подполковник милиции Павел Сандригайло, задержанный мужчина на территории Шерешевского лесничества незаконно изготовил мини-завод и занимался изготовлением самогонной браги. Изъято 5 тонн самогонной браги и мини-завод. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за изготовление самогона. Проводится проверка.
По словам начальника управления охраны общественного порядка и профилактики полковника милиции Геннадия Войтовича, с начала года сотрудниками милиции Брестчины было изъято 261 самогонный аппарат, уничтожено 1 788 литров самогона и 24 909 литров самогонной браги.
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В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники Пружанского РОВД, ОМОН УВД совместно с работниками ГПУ "НП "Беловежская пуща" на территории Шерешевского...
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