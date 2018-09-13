Дополнительные меры будут приниматься к водителям организаций, нарушающим ПДД

В Брестской области будут приниматься дополнительные меры к водителям организаций, допускающим нарушения правил дорожного движения.



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фото - ГАИ г. Бреста, иллюстрация

В текущем году органами прокуратуры Брестской области направлены в суд 7 уголовных дел о нарушениях правил дорожного движения, совершенных водителями предприятий и организаций. Во всех случаях виновные действия водителей повлекли гибель пострадавших или другие серьезные увечья.

Отмечается, что примерно 40% всех дорожно-транспортных происшествий в Брестской области происходили при участии водителей предприятий, организаций, ведомств, а около 8% - по их вине. Причиной же таких происшествий чаще всего является безответственное поведение на дороге тех, чье профессиональное мастерство должно быть безукоризненным.

К примеру, в марте этого года на территории одного из сельскохозяйственных предприятий Пинского района в результате наезда погрузчика «Амкодор 320» погибла женщина, 1967 года рождения. Следствием было установлено, что тракторист-машинист перевозил в ковше тюк соломы, существенно ограничивавший обзорность дороги. При повороте водитель не заметил шедшую попутно женщину и сбил ее. Водитель не видел происходившее перед погрузчиком, ориентировался только по боковым зеркалам и предметам сбоку, однако продолжал движение, проявив тем самым преступную небрежность. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Настораживает, что большинству ДТП с участием водителей-профессионалов предшествуют регулярные грубые нарушения с их стороны правил дорожного движения. Например, только в прошлом году водитель автомобиля такси в г.Бресте задерживался за проезд перекреста на запрещающий сигнал светофора, а за повторное превышение установленной скорости движения более чем на 20 км/ч даже был лишен права управления транспортными средствами на 5 месяцев. Административные меры, к сожалению, не оказали должного на него воздействия. В феврале 2018 года водитель такси при проезде на автомобиле «Тойота Приус» перекрестка с круговым движением ул.Краснознаменной в г.Бресте, перестраиваясь с левой полосы на правую, совершил столкновение с маршрутным автобусом «Маз» ОАО «Брестский автобусный парк». В ДТП пострадала пожилая пассажирка автобуса, получившая тяжкое телесное повреждение.

Приговором суда Московского района г.Бреста водитель осужден к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, на этот же срок он лишен права управления транспортными средствами.

Проблемы предупреждения дорожно-транспортных происшествий обсуждались 13 августа на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией Брестской области. Во исполнение принятого решения уже с сентября органы ГАИ немедленно будут информировать руководителей предприятий и организаций обо всех серьезных случаях нарушений водителями этих предприятий и организаций правил дорожного движения (значительном превышении скорости, проезде перекрестка на красный сигнал светофора, создании аварийной обстановки, совершении ДТП и т.п.). Подобные нарушения вполне могут стать поводом к рассмотрению вопроса о профессиональной пригодности водителей.