Канадский нападающий минского «Динамо» Бо Беннетт пропустит сегодняшнюю игру с «Сочи» из-за смерти близкого друга, сообщает группа «зубров» во «Вконтакте».



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

При этом отмечается, что он в скором времени он вернется в Минск.

Американский нападающий в 5 матчах нынешнего сезона набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности "-5".