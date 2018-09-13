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Форвард минского "Динамо" Бо Беннетт пропустит матч с "Сочи" из гибели друга
Канадский нападающий минского «Динамо»
При этом отмечается, что он в скором времени он вернется в Минск.
Американский нападающий в 5 матчах нынешнего сезона набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности "-5".
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Канадский нападающий минского "Динамо" Бо Беннетт пропустит сегодняшнюю игру с "Сочи" из-за смерти близкого друга, сообщает группа "зубров" во "Вконтакте".
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