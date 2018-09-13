Доллар и евро подешевели накануне выходных

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В пятницу 14 сентября белорусский и российский рубли заметно укрепились к доллару и евро. Центробанк России впервые с 2014 года поднял ключевую ставку.

По результатам торгов на БВФБ доллар и евро подешевели по отношению к белорусскому рублю. Доллар снизился на 0,0141 рубля до 2,1387 рубля, евро – на 0,0013 до 2,4996 рубля. Российский рубль упал на 0,0081 пунктов до 3,129 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%.

Российский рубль также продолжил укрепление в пятницу, после того как Центробанк впервые с 2014 году поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. ЦБ признал, что с предыдущего заседания совета директоров регулятора в июне внешние условия изменились, что существенно усилило проинфляционные риски, сообщает РБК .