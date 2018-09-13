Начальником Буда-Кошелевского районного отдела  Гомельского областного управления ФСЗН  Министерства труда и соцзащиты Республики Беларусь назначена Анна Николаевна МАЦАКОВА

Начальником Буда-Кошелевского районного отдела Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь назначена Анна Николаевна МАЦАКОВА
В 2008 году окончила Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. Работала в Буда-Кошелевском районном потребительском обществе, отделе экономики Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета. До сентября нынешнего года занимала должность начальника отдела экономики райисполкома. 10 сентября назначена начальником Буда-Кошелевского районного отдела Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.