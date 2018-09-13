Тема недели: Визит Президента Беларуси в Узбекистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12-14 сентября находился с официальным визитом в Узбекистане. В Ташкенте глава белорусского государства провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которые прошли в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций.

По итогам переговоров подписан пакет двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях.

Параллельно с визитом Александра Лукашенко в Ташкенте прошел белорусско-узбекский форум делового и межрегионального сотрудничества. В столице Узбекистана была организована масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus.

В Беларуси рады успехам Узбекистана в развитии экономики и межгосударственных отношений – Лукашенко

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 13 сентября на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в узком формате.

«Вам пришлось разгребать завалы внутри страны – и объективные, и субъективные вещи. Все-таки примерно тридцать три миллиона населения – это гигантская республика, и весь народ надо накормить. Надо разные течения, религиозные, национальные и прочие, сохранить и объединить, направить. Поэтому я вам сразу сказал, что мы под увеличительным стеклом рассматриваем все, что вы делаете. И мы за вас рады, особенно за то, что вы выстроили отношения с соседями», – сказал Александр Лукашенко.

Он рассказал, что недавно провел официальный визит в Таджикистан и руководство этой страны также позитивно оценило успехи Узбекистана. «То мнение, которое сегодня бытует у элиты этих государств по вашей политике, просто на зависть. Поэтому я вас поздравляю, что вам удалось определить тот реальный курс, который должен быть в Узбекистане. Мы за вас очень рады», – заявил белорусский лидер.

Президент выразил благодарность узбекской стороне за поддержку белорусской диаспоры – в Узбекистане проживает около 19 тыс. белорусов. «Вы поддерживаете и культуру наших белорусов, живущих здесь. Уверен, что никаких проблем они вам не создают и никогда не создадут», – подчеркнул глава государства.

«Я приехал сюда, чтобы поблагодарить вас за то отношение к Беларуси и белорусам, которое сегодня вы прививаете узбекскому народу. Мы действительно очень похожи, прежде всего своим трудолюбием. Если бы мы научились торговать, как узбеки, представлять товар, который производим, мы были бы в два раза богаче. Думаю, вы нас научите и этой доброй практике», – сказал Александр Лукашенко.

Узбекистан предлагает Беларуси совместную переработку хлопка и разработку нефтяных месторождений

Об этом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в узком формате.

«У вас очень серьезные технологии в перерабатывающей отрасли. У нас есть хлопок. Почему мы не можем его совместно перерабатывать и вывозить его в страны Европы? Что нам мешает? Ничего. Это рабочие места и у нас, и у вас. Ваши технологии – наш хлопок», – сказал Шавкат Мирзиеев.

Есть перспективы для сотрудничества и в сельском хозяйстве, считает Президент Узбекистана. «У нас на самом деле село в тяжелом положении, потому что рыночные механизмы еще не созданы. А если их сегодня не внедрять, то сельское хозяйство не будет рентабельно и конкурентоспособно, – отметил он. – Я хочу предложить, чтобы мы создали совместный кластер. Белорусские коллеги должны знать, что у них есть сырье в Узбекистане. А у вас технологии. И мы будем выходить на третьи страны».

Глава государства также обратил внимание, что в Узбекистане большие запасы полезных ископаемых, однако ими необходимо правильно распорядиться. Он предложил белорусской стороне поучаствовать в разработке нефтяных месторождений. «Та же нефтегазовая отрасль. У вас наука развивается, а у нас есть скважины», – добавил он.

Кроме того, Шавкат Мирзиеев попросил белорусскую сторону открыть в Узбекистане два-три филиала вузов, поскольку в стране очень ценят белорусское образование и довольны уровнем подготовки студентов.

«Вы сказали, что проблем, конечно, в Узбекистане немало, они и с советских времен накапливались. Но если вам что-то в Беларуси нравится (а у нас экономики сопрягаются, мы не конкуренты), мы перенесем в Узбекистан производства, научим людей тому, что мы умеем. У нас есть опыт. Мы в далекой Венесуэле так работали, а тут же рядом со своими людьми. Если вас будет что-то интересовать – пожалуйста, мы это сделаем», – заявил Александр Лукашенко.

Отношения Беларуси и Узбекистана за последние два года превзошли все ожидания – Мирзиеев

Об этом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в узком формате.

Он напомнил, что с момента их последней встречи, которая состоялась в Самарканде, прошло два года. Тогда стороны договорились, что Президент Беларуси совершит официальный визит в Узбекистан.

«Беларусь для нас – близкий друг и надежный партнер. В последние полтора-два года наши отношения во всех сферах, я думаю, превзошли все ожидания. Это показывает, что можно сделать при желании и воли руководства страны», – сказал Шавкат Мирзиеев.

Президент Узбекистана отметил, что товарооборот между странами по итогам 2017 года значительно увеличился. Рост продолжается и в нынешнем году. «Это говорит о том, что мы, два государства и два народа, соскучились друг по другу», – добавил он. По его мнению, товарооборот между странами в перспективе может достигнуть $1 млрд.

Шавкат Мирзиеев предложил активнее развивать взаимодействие в сельском хозяйстве, легкой промышленности, нефтегазовой отрасли. Отдельно он остановился на военно-техническом сотрудничестве. «Когда мы сотрудничаем в этой сфере, это говорит о многом. Это доверие, это наша безопасность», – подчеркнул Президент Узбекистана.

Узбекский лидер также отметил большой потенциал в региональном сотрудничестве. «Я лично разговаривал с каждым губернатором после поездок в Беларусь. У них очень серьезные намерения», – заявил Шавкат Мирзиеев.

Касаясь отношений в культурной сфере, он напомнил, что недавно в центре Ташкента был открыт бюст Якуба Коласа, планируется назвать одну из улиц в честь белорусского поэта, который в военные годы жил в Узбекистане. «Он очень много писал об узбеках. В те тяжелые годы он был в Узбекистане с семьей, жил здесь и знает характер узбеков, то трудолюбие, которое похоже на белорусское. К его многим произведениям в Узбекистане относятся с любовью», – добавил Президент Узбекистана.

Лукашенко рассказал о главном итоге трехчасовых переговоров с Мирзиеевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в расширенном составе рассказал об итогах трехчасовых переговоров двух лидеров в формате один на один.

«Главный итог наших переговоров (я хочу, чтобы это слышали члены правительства, ответственные люди с двух сторон): мы договорились, что у нас в Беларуси нет закрытых тем не только для обсуждения, но и для дальнейших действий. Если что-то наши узбекские братья увидят в Беларуси нужное, это будет немедленно сделано: или перенесено производство на вашу территорию, или создадим совместное предприятие», – сказал Александр Лукашенко.

В пример Президент привел возможное создание предприятия в сфере легкой промышленности. «Мы здесь будем возделывать хлопок, перерабатывать его в Беларуси и продавать на тех рынках, где хлопок не возделывается, – пояснил он. – У нас есть технологии, люди, у нас сохранилась школа, производство. Сырье – давайте будем договариваться».

«Вместе будем это создавать. Открою секрет: я не против, если вы войдете в капитал наших предприятий. Это будет и ваше предприятие. И будем продавать на европейском рынке самые хорошие ткани, – обратил внимание глава государства. – Я очень прошу, чтобы члены нашего правительства это услышали, и чтобы не было жалоб со стороны наших узбекских товарищей».

Александр Лукашенко напомнил, что в советские времена хлопок из Узбекистана перерабатывался в Беларуси – в Барановичах работал огромный комбинат. «Надо вернуться к этому опять и сделать это взаимовыгодным. Мы готовы», – заявил он.

Лукашенко и Мирзиеев считают возможным поднять уровень товарооборота до $1 млрд

«Несмотря на то, что объемы торговли между нашими странами за последние годы существенно увеличились, сохраняются колоссальные возможности. Я мечтал о $500 млн и с этим сюда приехал. Но когда услышал от Президента, что не за горами миллиард, подумал: слава тебе, господи. Если Президент об этом говорит, значит, есть цель. Мы к этому готовы», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства отметил, что в Узбекистане, как и в Беларуси, акцент во внешней политике делается на развитии взаимовыгодного экономического сотрудничества.

«Экономика – это фундамент, это основа любых отношений. Будет экономика – будут дружеские отношения и все остальное», – убежден Президент.

Шавкат Мирзиеев пояснил, что цифру товарооборота в $1 млрд не придумывал: проанализировав развитие отношений между странами, он пришел к выводу, что можно еще многое сделать. Главное, по его словам, чтобы такой же политики придерживались и ответственные чиновники при выполнении достигнутых договоренностей.

Лукашенко предлагает Узбекистану вместе выходить на рынок Афганистана

«Мы очень заинтересованы, чтобы узбекские братья помогли нам сотрудничать с Афганистаном. Но мы не хотим идти туда одни, хотим с вами туда прийти с нашей продукцией. Поэтому, создавая в Узбекистане продукцию, в том числе сложную, машиностроительную, давайте вместе пойдем и поможем афганцам. Они это оценят, им все нужно», – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что афганский рынок не нуждается в суперкомбайнах или навороченных тракторах, им нужна простая техника. «Мы готовы сегодня в Узбекистане собрать такую технику, а завтра потихоньку ее реализовать – не только в Узбекистане, но и в Таджикистане, Афганистане», – добавил он.

При этом, подчеркнул Президент, в создании совместных предприятий и передаче опыта с белорусской стороны нет никакой благотворительности.

«Узбекское государство готово за эти технологии платить и поддерживать создание совместных предприятий. Что еще надо? Для нашего растущего производства нужны рынки, и нам предлагают: приходите – 33 млн человек. Это только на территории, а вокруг – колоссальнейший регион», – обратил внимание Александр Лукашенко.

Беларусь готова построить в Узбекистане заводы по модернизации военной техники

«Мы сегодня договорились, что не только отремонтируем, модернизируем вашу технику, летательные аппараты, бронетехнику, но и здесь, на вашей базе, можем создавать соответствующие заводы и модернизировать и Су, и МиГ, и БТР, и танки – в этом регионе море этой техники», – сказал Президент.

«Интересуют вас предприятия ВПК – пожалуйста, они открыты для вас. Нужны вам сложные командные комплексы управления – мы их создаем сами. Они у нас на вооружении стоят. Мы вам создадим. Надо будет – более сложную ракетную технику», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в сфере безопасности у Беларуси нет секретов от Узбекистана. «Президент понимает, в каком мире мы сегодня живем, и ставит задачу по безопасности и обороне. Если у вас есть интерес к нашим военным школам и органам государственной безопасности – милости просим, у нас не будет от вас никаких секретов», – сказал он.

Беларусь и Узбекистан намерены за три-четыре года реализовать накопленный потенциал

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«В последние годы белорусско-узбекские отношения вышли на качественно новый уровень», – сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что страны ведут открытый диалог на основе понимания, взаимного доверия и искреннего желания развивать всестороннее сотрудничество. Долгие годы отношения между Беларусью и Узбекистаном развивались очень медленными темпами. Глава государства подчеркнул, что за три-четыре года они наверстают упущенное.

«Сегодня переговоры прошли в очень теплой, дружеской и братской атмосфере. Основное внимание, конечно, было уделено торгово-экономическому взаимодействию, которое в последнее время, к счастью, успешно расширяется», – констатировал Президент.

Приоритетными направлениями сотрудничества должно стать расширение производственной кооперации в машиностроении, агропромышленном комплексе, транспортной и фармацевтической отраслях, сфере информационных технологий.

Александр Лукашенко поставил задачу руководителям министерств и крупнейших предприятий найти в Узбекистане для реализации конкретные проекты. Он поручил вице-премьеру Михаилу Русому контролировать выполнение этого поручения.

«Если узбекам надо зерноуборочный комбайн, сделайте тот, который им нужен. Если им нужен оборотный плуг, сделайте его – именно тот, который нужен в Узбекистане, а не в Беларуси, Украине или России, – потребовал глава государства. – Давайте найдем себе работу, это же нам во благо. Это же не благотворительность: Узбекистан, богатая, а в перспективе еще более богатая страна, за это платит деньги. И мы должны сделать так, чтобы они стали еще богаче, чтобы потом еще больше нам заплатили».

На переговорах президенты также обменялись мнениями по международной повестке дня, подтвердили готовность и стремление укреплять правовую базу в области противодействия терроризму и экстремизму, вместе противостоять контрабанде наркотиков и иным угрозам. «И если в борьбе с этим страшным современным злом (наркотики, терроризм, экстремизм) надо будет помочь Узбекистану в области безопасности, обороны, военно-промышленного комплекса, мы готовы это делать», – заверил Александр Лукашенко.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев также поручил своему правительству создать все необходимые условия для белорусских предприятий, чтобы они смогли реализовать проекты на территории страны. «Вы должны все понять, что требования будут очень жесткими. Воля двух президентов такова, что нужен конкретный результат», – подчеркнул он.

Беларусь и Узбекистан подписали 16 документов по итогам переговоров Лукашенко и Мирзиеева

Ключевые договоренности отражены в межправительственном договоре о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы. Это комплексный документ, который касается развития взаимодействия в самых различных отраслях.

Договор о научно-техническом сотрудничестве заключили академии наук обеих стран. Министерства иностранных дел Беларуси и Узбекистана подписали программу консультаций на 2019-2020 годы. По итогам переговоров стороны также оформили протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении от 22 декабря 1994 года.

Большинство подписанных документов – это соглашения о развитии сотрудничества между различными министерствами и госорганами. С белорусской стороны с профильными ведомствами Узбекистана их заключили госкомитеты по имуществу и судебных экспертиз, министерства здравоохранения, культуры, образования, сельского хозяйства и продовольствия.

Также подписано несколько межправительственных соглашений о сотрудничестве: в областях науки и технологий, охраны объектов промышленной собственности, о взаимной помощи в таможенных делах, о системе содействия взаимной торговле, о развитии военно-технического сотрудничества.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев приняли совместное заявление. В нем главы государств выразили свое удовлетворение поступательным наращиванием двустороннего сотрудничества и уверенность в том, что реализация достигнутых договоренностей и подписанных документов будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных отношений между странами и их выводу на качественно новый уровень.

Более 80 контрактов на $193,3 млн подписано на белорусско-узбекском деловом форуме

Участники Узбекско-Белорусского форума делового и межрегионального сотрудничества подписали 82 экспортно-импортных контракта на общую сумму $193,3 млн, а также достигли договоренностей о реализации инвестиционных проектов на общую сумму $38 млн.

В форуме и кооперационной бирже приняли участие около 500 представителей деловых кругов Узбекистана и Беларуси, а также представители министерств и ведомств двух стран.

На форуме стороны отметили, что уже второй год подряд наблюдается тенденция роста товарооборота между двумя странами. Данный положительный тренд позволяет реализовать новые кооперационные проекты и стимулировать инвестиционные и товарные потоки. Так, примером успеха промышленной кооперации двух стран является совместное предприятие «Амкодор-Агротехмаш» по производству полного цикла дорожно-строительной и специальной техники на базе Ташкентского завода сельхозтехники. Кроме того, в самом центре Ташкента на территории Алайского рынка уже начал свою деятельность магазин белорусских товаров и ведется активная работа по открытию аналогичного магазина узбекских товаров в Минске.

Перспективными направлениями двустороннего сотрудничества в рамках форума обозначены легкая, электротехническая, сельскохозяйственная, горнодобывающая, машиностроительная, пищевая отрасли, совместное производство строительных материалов.

В целях активизации межрегионального сотрудничества между представителями бизнеса Узбекистана и Беларуси подписаны соглашения о сотрудничестве торгово-промышленных палат Ташкента и Минска, а также Ташкентской и Гомельской областей.

Заявлено о заинтересованности в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества между органами стандартизации, взаимном обмене опытом в сфере применения мировых стандартов, аккредитации лабораторий в международных органах сертификации, создании эффективной системы подготовки кадров.