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Беларусь заплатит пять миллионов рублей и сохранит долю БНБК

14.09.2018 14:49 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь заплатит пять миллионов рублей и сохранит долю БНБК

фото: ok-online.by

Беларусь внесет 5 млн рублей в уставный фонд БНБК, сохранив долю в проекте 25%.

Минфин в 2018 году внесет в уставный фонд закрытого акционерного общества «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» 5 млн рублей за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда. Такое решение закреплено постановлением правительства № 661 от 12 сентября, сообщает TUT.BY.

Это позволит Беларуси, которой принадлежит 25% акций в уставном фонде одного из самых масштабных проектов последних лет (инвестиции около 700 млн долларов), сохранить свою долю. Как ранее сообщалось, размер уставного фонда БНБК составляет 10 млн долларов, но до конца года он будет увеличен до 20 млн, в 2019 году — до 35 млн долларов.

Другие акционеры компании, которая будут специализироваться на выпуске незаменимых аминокислот: СITIC International Investments (генподрядчик) — 20%, COFCO Corporation (генпроектировщик) — 9%. Российской компании «Вирен-Инвест» принадлежит 1%, оставшиеся 45% контролируют две шотландские (Maxforce LP и Altastar LP) и две эмиратские (Al Salaam Biotech Investments Ltd. и Al Ziad Agro Investments Ltd.) компании. За ними могут стоять интересы бывшего руководства Кыргызстана, которому приписывают идею по созданию агропромышленного комплекса.

Строительство комплекса началось в июле, ключевые объекты планируется запустить уже через три года. Все активы компании будут находиться в залоге у государства до полного погашения привлеченного китайского кредита.

«В скором будущем на этой площадке будет производиться более 70 тысяч тонн аминокислот, более 500 тысяч тонн комбикормов, более 90 тысяч тонн уникальных премиксов. Это должно существенно снизить потребности в импорте этой продукции, поднять на более высокую ступень конкурентоспособность готовой продукции, расширить экспортные возможности», — обещал министр сельского хозяйства Леонид Заяц на церемонии торжественного старта проекта. Сейчас импорт такой продукции достигает 200 млн долларов в год.
 

 
 
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Беларусь внесет 5 млн рублей в уставный фонд БНБК, сохранив долю в проекте 25%.
 
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