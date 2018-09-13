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Предприниматели теряют рынок и покупателей. Положительная динамика только в одном регионе
Индивидуальные предприниматели продолжают терять позиции на рынке. Так, в первом полугодии на ипэшников и физлиц приходилось 11,1% от всего розничного товарооборота за этот период, а год назад — 12,1%. Это следует из данных МАРТ по динамике розничного товарооборота в первом полугодии.
Удельный вес ИП и физлиц в товарообороте торговли в январе−июне к аналогичному периоду прошлого года вырос только в Могилевской области — с 9,4 до 10,4%. В остальных регионах этот показатель сократился. При этом удельный вес ИП и физлиц больше всего в Гродненской и Витебской областях — 15,6 и 15,2% соответственно.
Розничный товарооборот ИП и физлиц в первом полугодии составил 2 миллиарда 335,1 миллиона рублей. В сопоставимых ценах это на 5,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
При этом в январе−июне этого года объем розничного товарооборота в Беларуси вырос в сопоставимых ценах на 9,9% к аналогичному периоду прошлого года и составил 20 миллиардов 990 миллионов рублей.
— Розничный товарооборот организаций торговли в сопоставимых ценах увеличился на 12,2% к соответствующему периоду прошлого года («плюс» 0,2 процентных пункта по сравнению с январем 2017 года) и составил 18 миллиардов 654,9 миллиона рублей.
О том, что доля индивидуальных предпринимателей в розничном товарообороте снижается, еще в 2016 году на одном из форумов предпринимателей
После невыхода многих ИП на работу в начале 2016 года доля ИП в розничном товарообороте упала до 9% (данные на январь того года), но позже в апреле−марте этот показатель вернулся на отметку в 13−14%.
Напомним, в Беларуси продолжает
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Ипэшники продолжают терять позиции на рынке. Так, в первом полугодии на ИП и физлиц приходилось 11,1% от всего товарооборота за этот период, а год назад - 12,1%.
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