Предприниматели теряют рынок и покупателей. Положительная динамика только в одном регионе

Индивидуальные предприниматели продолжают терять позиции на рынке. Так, в первом полугодии на ипэшников и физлиц приходилось 11,1% от всего розничного товарооборота за этот период, а год назад — 12,1%. Это следует из данных МАРТ по динамике розничного товарооборота в первом полугодии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Удельный вес ИП и физлиц в товарообороте торговли в январе−июне к аналогичному периоду прошлого года вырос только в Могилевской области — с 9,4 до 10,4%. В остальных регионах этот показатель сократился. При этом удельный вес ИП и физлиц больше всего в Гродненской и Витебской областях — 15,6 и 15,2% соответственно.

Розничный товарооборот ИП и физлиц в первом полугодии составил 2 миллиарда 335,1 миллиона рублей. В сопоставимых ценах это на 5,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом в январе−июне этого года объем розничного товарооборота в Беларуси вырос в сопоставимых ценах на 9,9% к аналогичному периоду прошлого года и составил 20 миллиардов 990 миллионов рублей.

Удельный вес ИП и физлиц в товарообороте торговли регион удельный вес в январе−июне 2018 года удельный вес в январе−июне 2017 года Брестская 13,7 14,4 Витебская 15,2 15,4 Гомельская 11,1 12 Гродненская 15,6 17,6 Минская 9,3 9,8 Могилевская 10,4 9,4 Минск 8,3 10,1 по стране 11,1 12,1

— Розничный товарооборот организаций торговли в сопоставимых ценах увеличился на 12,2% к соответствующему периоду прошлого года («плюс» 0,2 процентных пункта по сравнению с январем 2017 года) и составил 18 миллиардов 654,9 миллиона рублей.

О том, что доля индивидуальных предпринимателей в розничном товарообороте снижается, еще в 2016 году на одном из форумов предпринимателей говорил Петр Арушаньянц, который на тот момент занимал должность директора департамента по предпринимательству Минэкономики. «В 2014 году было 19%, в 2015-м — около 18%», — отмечал представитель Минэкономики.

После невыхода многих ИП на работу в начале 2016 года доля ИП в розничном товарообороте упала до 9% (данные на январь того года), но позже в апреле−марте этот показатель вернулся на отметку в 13−14%.

Напомним, в Беларуси продолжает расти число индивидуальных предпринимателей. Их количество увеличилось во всех регионах, кроме Гродненской области. Если на 1 января этого года в стране было 236 138 индивидуальных предпринимателей, то на 1 августа — 239 067.