Работяга АН-2 медленно плывет в небе, как будто никуда не торопится, и, кажется, его можно обогнать, неспешно шагая. Внизу на стоянке греют бока на последнем солнце несколько легких самолетов и планеров. Между небом и землей — десяток разноцветных куполов с крошечными фигурками. Это девушки, для которых опасный спорт стал делом жизни.

Почему они его выбрали, о чем мечтают и как познакомиться с прекрасными спортсменками — выяснил 42.TUT.BY, посетив тренировку женской сборной команды Вооруженных сил Беларуси по парашютному спорту. Девушки недавно вернулись с чемпионата мира с медалями, но не стали отдыхать, а снова приступили к тренировкам.

Упитанные парашютисты приземляются точнее

Пока длится тренировка и фотограф пытается поймать хороший кадр, есть немного времени пообщаться с теми, кто ждет своих подопечных на земле, — с тренерами, помощниками и другими специалистами.





Спортивный сезон длится с весны по раннюю осень. В среднем каждый спортсмен совершает по 8 прыжков в день, а чтобы показывать стабильный результат, нужно сделать хотя бы пару тысяч прыжков.

Облегающие комбинезоны спортсменов вовсе не для красоты — это важная часть экипировки (могут отличаться в зависимости от упражнения), которая необходима для защиты кожных покровов от различных воздействий в свободном падении и при приземлении (а скорость может достигать 300 км/ч). Ничего не должно болтаться, потому что все детали парашютной системы должны оставаться доступными, особенно в нештатных ситуациях.



Фото: Юлия Соколовская, TUT.BY

А еще у парашютистов в почете шерстяные носки: там, наверху, иногда очень холодно, пока долетишь до земли, можно замерзнуть.

К слову, вес в этом спорте порой играет положительную роль. Например, упитанные спортсмены точнее приземляются, если дует сильный ветер, а вот в безветреную погоду им сложнее — скорость снижения заметно увеличивается.



Фото: Юлия Соколовская, TUT.BY

Хотя трудно представить, как можно набрать вес этом виде спорта: парашют, с которым нужно прогуляться до летного поля, весит около 15 кг, а после каждого прыжка его нужно уложить. И так 8−10 раз за день.

Муж приносит ссобойки на аэродром

Девушки заканчивают тренировку, и нам удается поговорить с абсолютной чемпионкой Беларуси Юлией Федоровой. Парашютисткой она быть не планировала — своим призванием сначала считала биатлон. А теперь за ее спиной около 5000 прыжков, причем один из был совершен с высоты 4700 метров при участии в установлении рекорда страны в классе «большие формации».



Юлия Федорова после приземления

— Спорт — это у меня семейное, серьезно занималась биатлоном, а в свободное время прибегала посмотреть, как тренируются парашютисты. Это была мечта детства, трудно было дождаться 16 лет, чтобы прыгнуть самой. Боялась? Да нисколько! Висела под куполом и пела. Я в тот день готова была бежать обратно на взлетную полосу, чтобы еще раз прыгнуть. Парашютный спорт — хуже наркотика: столько адреналина в обычной жизни не бывает!



Юлия Федорова

Со своим мужем Юля тоже познакомилась благодаря спорту, так у нее появился самый преданный болельщик.

— С любимым мужчиной познакомилась в аэроклубе ДОСААФ, он пришел прыгнуть с парашютом, а я была его тренером. И первое, что он решил после нескольких тренировок, нет, не прыгнуть с парашютом, а сделать мне предложение!

Муж Юлии, кстати, так и не прыгнул с парашютом. Но этому он нашел оригинальное объяснение.

— Вот спросят меня: сколько у тебя прыжков с парашютом, а я отвечу — один, а у твоей жены — десять тысяч. Ну как-то совсем неудобно перед мужиками будет, — рассказывает теорию мужа Юлия Федорова.



У Юлии Федоровой так много медалей, что она уже сбилась со счета

Однако нежелание прыгать с парашютом не мешает супругу навещать Юлию во время тренировок в аэроклубе, и не только, чтобы поболеть и поддержать.

— Питание? Нет возможности выезжать на обед во время летной смены, так как хочется совершить больше прыжков. Берем ссобойки на целый день, обязательно, чтобы мясо было — сил на прыжки уходит много. Иногда муж привозит что-нибудь вкусное прямо на поле. Это приятно, и, знаете, романтика — пикник вдвоем на свежем воздухе.

Чем опасен «Старик Хоттабыч»?

Капитан белорусской женской команды Вооруженных сил, лейтенант Наталья Никитюк успела выступить сразу за две страны — за СССР, а после его развала — за Беларусь. Ей довелось застать самый тяжелый период развития парашютного спорта — 90-е, когда не хватало буквально всего: снаряжения, финансирования, топлива.



Белорусская женская команда Вооруженных сил по парашютному спорту. Фото: Юлия Соколовская, TUT.BY

— Свой первый прыжок совершила в 14 лет, — рассказывает Наталья, — было страшно, и я даже закрыла глаза. А теперь, когда за спиной больше 10 тысяч прыжков, в воздухе иногда можно и о семейных делах подумать.

Парашютный спорт — довольно дорогое занятие, только специальная обувь стоит от 70 евро, а полный комплект снаряжения, включая парашют, доходит до 7-10 тысяч евро. Экономить в этом спорте не принято, ведь это может стоить жизни спортсмену.



Наталья Никитюк

— В жаркую погоду опасны круговые завихрения ветра, такие мини-торнадо. Среди парашютистов их называют «Старик Хоттабыч». Попав в них, парашютист, как по злому колдовству, может зависнуть на определенной высоте, а потом «Хоттабыч» может отнести его далеко от места приземления.

Вообще ветер — часто главный соперник парашютистов, требующий к себе особого отношения.

— Во время соревнований в Черногории в один из прыжковых дней ветер на высоте и у земли дул в противоположные стороны, причем смена направления была на высоте всего около 50-ти метров. В финале соревнований многие команды не справились со сложными метеоусловиями и проиграли большое количество очков сборной команде Беларуси. Прыжки на точность приземления — тем интересны и одновременно сложны, что ветер — величина непостоянная. Мастерство спортсмена заключается в том, чтобы показывать лучшие результаты независимо от погодных условий, будь то штиль или порывистый ветер.



Наталья Никитюк и Дарья Шестакович

Самые серьезные конкуренты для белорусской команды — россиянки и китаянки, они — сильнейшие в мире. Но Наталья Никитюк побеждала и их: в 2016 году на чемпионате мира в США на аэродроме Skydive Chicago в США она завоевала золото. В этом спорте большую роль играет опыт, а возраст отходит на второй план.

— В парашютном спорте мужчины заканчивают карьеру обычно в 50 лет, а для женщин — это не предел, главное, чтобы хватило мотивации работать на результат.

А еще Наталья Никитюк сожалеет, что парашютный спорт до сих пор не признан олимпийской дисциплиной.

— Если бы парашютный спорт стал олимпийским, ему бы стали уделять больше внимания, а это новые возможности, совсем другой уровень финансирования. Появилась бы возможность выставлять больше спортсменов и тщательнее их готовить. Ну и у нашей страны на несколько золотых медалей стало бы больше.

Однажды раскрылись сразу два парашюта

Самая молодая участница команды — Дарья Шестакович. В прошлом году на чемпионате мира она завоевала одну серебряную и две бронзовые награды в состязании среди юниоров. А с этого года она постоянный член сборной. Хотя большинство парашютистов глубоко суеверные люди, Дарья к ним не относится:



Дарья Шестакович

— Помню, как-то перепутала носки и надела от разных пар, прыжок получился удачный, потом это стало небольшой традицией для нескольких последующих. Но стоило поднабраться опыта — и поняла, что суеверия на технику не влияют. Теперь я отношусь к парашютному спорту как к работе, которую очень люблю.

Свой самый высотный прыжок Даша совершила с 4200 метров, по признанию спортсменки, было не страшно, а, наоборот, интересно, ведь прыгали над Дубаем.



Внутри АН-2 перед прыжком

— Как ни странно это звучит, но служба в армии — это хорошая возможность повидать мир. Соревнования проходят в разных странах: США, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты. Каждый раз множество впечатлений, экзотическая еда и потрясающий вид с высоты.

Однако парашютный спорт — это не только полеты и красивые пейзажи, но и различные нештатные ситуации.

— Однажды у меня раскрылись сразу два парашюта, на испуг не было времени. Действовала по инструкции, отцепила основной парашют, что бы они не запутались и приземлилась на запасном. В другой раз, в начале карьеры, прыгая еще на круглом неуправляемом парашюте, приземлилась на елку — ветер поднялся сильный. Если бы действия при нештатных ситуациях не были отработаны до автоматизма, случиться могло всякое.





А еще Даша рассказала, о каком подарке мечтает девушка-парашютист. И это не букет роз или украшения.

— Новый парашют — лучше подарок на день рождения придумать сложно, — улыбается Даша.



Фото: Юлия Соколовская, TUT.BY