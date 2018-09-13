ЕБРР: снижение инфляции в Беларуси способствует росту инвестиций

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По его словам, эта сделка может быть совершена до конца 2018 года. Это позитивный сигнал, который подтверждает, что Белинвестбанк становится рыночным игроком. Он успешно коммерциализируется с помощью ЕБРР.

Александр Пивоварский подтвердил, что ЕБРР намерен войти в акционерный капитал Белинвестбанка. Он допускает, что это также может произойти до завершения этого года.

Кредитный портфель ЕБРР в Беларуси вырос

Глава представительства ЕБРР в Беларуси также сообщил, что в этом году банком подписано 16 проектов в Беларуси на сумму около 230 млн евро.

«На конец года кредитный портфель по текущим проектам ЕБРР в Беларуси увеличится не менее чем на 200 млн евро – до 650-700 млн евро в общей сумме. По прошлому году рост был на 163 млн евро. Так что 2018 год можно считать более успешным», – отметил Александр Пивоварский.

Разделение рисков

На вопрос корреспондента Myfin.by, о том, какие проекты ЕБРР, сориентированные прежде всего на малый и средний бизнес, можно выделить, Александр Пивоварский ответил:

«Проекты по поддержке малого и среднего бизнеса у нас в основном идут через банки. Плюс у ЕБРР есть программа разделения рисков. Она предназначена для более активно растущих средних и малых предприятий, которые не совсем уж маленькие. Мы помогаем в их финансировании там, где банки иногда не в состоянии дать им полную сумму кредита»

Это, в частности, касается случаев, когда у банков есть регулятивная норма в отношении того, какой объем средств они могут выделить одному предприятию.

«ЕБРР по программе разделения рисков работает с несколькими банками в Беларуси, в том числе с Приорбанком и Белорусским народным банком, – пояснил глава представительства ЕБРР в Беларуси. – Они активно использует эту программу. У ЕБРР есть возможность предоставить часть кредита, взяв на себя половину рисков».

«То есть, белорусские банки-партнеры дают субъектам хозяйствования половину средств по кредиту, и половину даем мы. Они оформляют эту сделку с клиентом, а мы эту половину кредита предоставляем. Вот такая интересная схема, когда половину рисков мы берем на себя», - добавил Александр Пивоварский.