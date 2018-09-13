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Банк России поднял ключевую ставку впервые с 2014 года

14.09.2018 14:33 — Разное | Myfin  
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Банк России поднял ключевую ставку впервые с 2014 года
фото: Myfin.by

Банк России по итогам заседания совета директоров 14 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 0,25% — до 7,5%, сообщает РБК.

Одновременно с объявлением ключевой ставки Центробанк сообщил, что продлит паузу в закупках валюты для Минфина в рамках бюджетного правила до конца декабря 2018 года. Ранее паузу планировалось держать до конца сентября.

ЦБ признал, что с предыдущего заседания совета директоров регулятора в июне внешние условия изменились, что существенно усилило проинфляционные риски. Банк России резко повысил прогноз по инфляции.

Если раньше предполагалось, что к концу 2018 года инфляция составит 3,5–4%, а в 2019 году временно превысит таргет в 4%, вернувшись к 4% в начале 2020 года, то теперь к концу 2018 года ЦБ ждет инфляцию на уровне 3,8-4,2%.

В первом полугодии инфляция, по прогнозам регулятора, «достигнет максимума», а на конец 2019 года составит 5,0–5,5%.

Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, прогнозирует ЦБ — к тому времени эффекты от ослабления рубля и запланированного на начало 2019 года повышения НДС будут исчерпаны.

Это первое повышение ключевой ставки ЦБ с декабря 2014 года. Тогда, на фоне обвала рубля к доллару и евро, ЦБ в течение одной недели поднял ставку с 9,5% до 10,5%, а потом — сразу до 17%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Центральный банк России впервые с декабря 2014 года поднял ключевую ставку она выросла на 0,25%, до 7,5%.
 
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