Ставки по кредитам без справок о доходах снижаются: смотрим предложения





Оговоримся, что в статье рассматриваются кредиты без справок сроком от года и выше, ведь обычно банки идут навстречу своим клиентам и готовы к досрочному погашению займа своими клиентами без комиссий и штрафных санкций.

Также напомним, что ставки по кредитам без справок о доходах обычно бывают немного больше тех ставок, которые предлагаются по обычным потребительским кредитам . Ведь когда справка о доходах не предоставляется в банк в обязательном порядке, то, повышая ставки, банки тем самым дополнительно страхуют себя от возможных рисков невозврата заемных средств.

Обычно разница в процентных ставках между такими кредитами не слишком большая – всего лишь от 0,5 до 1–1,5% годовых. Поэтому многие заемщики выбирают именно этот вариант, который позволяет получить деньги в самый кратчайший срок и без потери времени.

Рассмотрим конкретный пример, когда деньги берутся на срок в 1 года на одинаковую сумму в 2 тысячи рублей. Выплату кредита будет производить равными платежами, как и предусмотрено практически во всех банковских учреждениях. Также не будем учитывать льготных клиентов, людей, которые находятся на зарплатном обслуживании в том или ином банке, имеющих положительную кредитную историю и так далее.

Напомним, что наши расчеты условные и в любом случае за точной информацией надо обращаться в банк.