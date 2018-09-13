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Ставки по кредитам без справок о доходах снижаются: смотрим предложения

14.09.2018 14:38 — Разное | Myfin  
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Ставки по кредитам без справок о доходах снижаются: смотрим предложения

Оговоримся, что в статье рассматриваются кредиты без справок сроком от года и выше, ведь обычно банки идут навстречу своим клиентам и готовы к досрочному погашению займа своими клиентами без комиссий и штрафных санкций.

Также напомним, что ставки по кредитам без справок о доходах обычно бывают немного больше тех ставок, которые предлагаются по обычным потребительским кредитам. Ведь когда справка о доходах не предоставляется в банк в обязательном порядке, то, повышая ставки, банки тем самым дополнительно страхуют себя от возможных рисков невозврата заемных средств.

Обычно разница в процентных ставках между такими кредитами не слишком большая – всего лишь от 0,5 до 1–1,5% годовых. Поэтому многие заемщики выбирают именно этот вариант, который позволяет получить деньги в самый кратчайший срок и без потери времени.

Рассмотрим конкретный пример, когда деньги берутся на срок в 1 года на одинаковую сумму в 2 тысячи рублей. Выплату кредита будет производить равными платежами, как и предусмотрено практически во всех банковских учреждениях. Также не будем учитывать льготных клиентов, людей, которые находятся на зарплатном обслуживании в том или ином банке, имеющих положительную кредитную историю и так далее.

Напомним, что наши расчеты условные и в любом случае за точной информацией надо обращаться в банк.

Первые три места в нашем мини-рейтинге займут БПС-Сбербанк, Белагропромбанк и Идея Банк.

 
 
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Если срочно нужны деньги, а времени собирать все необходимые документы и обращаться к поручителям уже не осталось, помогут кредиты без справок о доходах. Какие же...
 
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