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Ставки по кредитам без справок о доходах снижаются: смотрим предложения
Оговоримся, что в статье рассматриваются кредиты без справок сроком от года и выше, ведь обычно
Также напомним, что ставки по кредитам без справок о доходах обычно бывают немного больше тех ставок, которые предлагаются по обычным
Обычно разница в процентных ставках между такими кредитами не слишком большая – всего лишь от 0,5 до 1–1,5% годовых. Поэтому многие заемщики выбирают именно этот вариант, который позволяет получить деньги в самый кратчайший срок и без потери времени.
Рассмотрим конкретный пример, когда деньги берутся на срок в 1 года на одинаковую сумму в 2 тысячи рублей. Выплату кредита будет производить равными платежами, как и предусмотрено практически во всех банковских учреждениях. Также не будем учитывать льготных клиентов, людей, которые находятся на зарплатном обслуживании в том или ином банке, имеющих положительную
Напомним, что наши расчеты условные и в любом случае за точной информацией надо обращаться в банк.
Первые три места в нашем мини-рейтинге займут
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Если срочно нужны деньги, а времени собирать все необходимые документы и обращаться к поручителям уже не осталось, помогут кредиты без справок о доходах. Какие же...
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