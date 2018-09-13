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В Минске мужчина украл из фонтана распылители более чем на две тысячи рублей
Новости Беларуси. В Минске задержан укравший распылители из фонтана мужчина.
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В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался 46-летний минчанин, который не раз привлекался к уголовной ответственности.
Выяснилось, что злоумышленник причастен к краже ещё трёх распылителей из того же фонтана общей стоимостью более тысячи рублей. Украденное подозреваемый сдал в пункт заготовки вторсырья.
Ведётся предварительное расследование по статье «Кража».
Летом 2018 года в Минске задержали двух местных жителей, который украли из подъездов многоэтажек более 200 пожарных рукавов.
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Новости Беларуси. В Минске задержан укравший распылители из фонтана мужчина. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратилось руководство...
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