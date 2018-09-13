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Компания SpaceX подписала контракт с первым космическим туристом, который облетит Луну

14.09.2018 15:14 — Разное | СТВ  
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Новости США. Имя счастливчика и причины, по которым он решил отправиться в космос, будут объявлены 17 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полет в ракете Big Falcon для длительных миссий запланирован на середину 2019 года. В 2018 году у SpaceX запланировано 28 космических пусков. Но уже в следующем этот показатель уменьшится на 40 % из-за резкого сокращения количества заказов на производство и запуск коммерческих спутников.

Компания SpaceX подписала контракт с первым космическим туристом, который облетит Луну

 
 
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Новости США. Имя счастливчика и причины, по которым он решил отправиться в космос, будут объявлены 17 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полет в...
 
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