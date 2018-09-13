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«Наши экономики не сопрягаются – дополняют друг друга». Михаил Русый о совместных проектах Беларуси и Узбекистана
Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил загородную резиденцию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава белорусского государства стал первым из зарубежных лидеров, кто побывал в «Кайнарсае» (об этом читайте
Это лишь подчеркивает, что визиту Александра Лукашенко в Узбекистан придается особое значение.
Стоит отметить, что он уже принес конкретные результаты. 13 сентября в Ташкенте подписано 16 соглашений. Только по итогам двустороннего бизнес-форума заключено более 80 контрактов на сумму почти в 200 миллионов долларов.
Стороны планируют расширять промышленную кооперацию. Так, обсуждалась возможность создания совместного предприятия в сфере легкой промышленности. В частности, речь шла о возделывании и переработке хлопка. В ближайшие время стороны планируют выйти на совместный товарооборот в миллиард долларов. А до конца 2018 года партнеры создадут дорожную карту сотрудничества.
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
Задача поставлена на ближайшие два года удвоить то, что мы будем иметь сейчас по всем сферам. Есть хорошие проекты. Самое главное, что наши экономики не сопрягаются – дополняют друг друга.
Александр Лукашенко поставил правительству задачи по разработке и реализации проектов в разных регионах Беларуси и Узбекистана. Точки соприкосновения есть в разных сферах – от промышленности до высоких технологий и науки.
К слову, уже наметились конкретные проекты в сфере IT. Одна из белорусских компаний намерена заключить сделку с узбекскими партнерами на крупную сумму. Среди продуктов, которые предлагают наши программисты, – комплексная автоматизацию банковского сектора.
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«Наши экономики не сопрягаются – дополняют друг друга». Михаил Русый о совместных проектах Беларуси и Узбекистана
Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил загородную резиденцию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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