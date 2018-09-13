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«Наши экономики не сопрягаются – дополняют друг друга». Михаил Русый о совместных проектах Беларуси и Узбекистана

14.09.2018 14:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил загородную резиденцию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава белорусского государства стал первым из зарубежных лидеров, кто побывал в «Кайнарсае» (об этом читайте здесь).

Это лишь подчеркивает, что визиту Александра Лукашенко в Узбекистан придается особое значение.

«Наши экономики не сопрягаются – дополняют друг друга». Михаил Русый о совместных проектах Беларуси и Узбекистана

Стоит отметить, что он уже принес конкретные результаты. 13 сентября в Ташкенте подписано 16 соглашений. Только по итогам двустороннего бизнес-форума заключено более 80 контрактов на сумму почти в 200 миллионов долларов.

Стороны планируют расширять промышленную кооперацию. Так, обсуждалась возможность создания совместного предприятия в сфере легкой промышленности. В частности, речь шла о возделывании и переработке хлопка. В ближайшие время стороны планируют выйти на совместный товарооборот в миллиард долларов. А до конца 2018 года партнеры создадут дорожную карту сотрудничества.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
Условились, что в Каракалпатии тракторный завод наш минский сделает сборочное производство. На первом этапе 1000 тракторов будет выпускать. Плюс прицепной инвентарь.

Задача поставлена на ближайшие два года удвоить то, что мы будем иметь сейчас по всем сферам. Есть хорошие проекты. Самое главное, что наши экономики не сопрягаются – дополняют друг друга.

«Наши экономики не сопрягаются – дополняют друг друга». Михаил Русый о совместных проектах Беларуси и Узбекистана

«Наши экономики не сопрягаются – дополняют друг друга». Михаил Русый о совместных проектах Беларуси и Узбекистана

«Наши экономики не сопрягаются – дополняют друг друга». Михаил Русый о совместных проектах Беларуси и Узбекистана

Александр Лукашенко поставил правительству задачи по разработке и реализации проектов в разных регионах Беларуси и Узбекистана. Точки соприкосновения есть в разных сферах – от промышленности до высоких технологий и науки.

К слову, уже наметились конкретные проекты в сфере IT. Одна из белорусских компаний намерена заключить сделку с узбекскими партнерами на крупную сумму. Среди продуктов, которые предлагают наши программисты, – комплексная автоматизацию банковского сектора.

Улахович о визите Президента Беларуси в Узбекистан: Не просто протокольный визит – нацеленный на конкретные результаты

«Наши экономики не сопрягаются – дополняют друг друга». Михаил Русый о совместных проектах Беларуси и Узбекистана

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил загородную резиденцию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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