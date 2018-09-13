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В Борисове найден пропавший днём ранее 11-летний мальчик
Новости Беларуси. Найден пропавший в Борисове 11-летний Зарубицкий Станислав.
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Ранее сообщалось, что Станислав тринадцатого сентября около пяти вечера вышел из местной школы № 9 и должен был пойти в ГУО «Старо-Борисовская детская школа искусств», но там он не появился.
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Новости Беларуси. Найден пропавший в Борисове 11-летний Зарубицкий Станислав. Как сообщает ПСО «Ангел», ребёнок найден и с ним всё в порядке. Как уточняет УВД...
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