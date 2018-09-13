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«Создаем здесь рабочие места». Шуневич о сельхозпредприятии «Хутор-Агро», на котором трудятся бывшие осужденные

14.09.2018 14:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вклад в общий каравай Беларуси внесло сельхозпредприятие «Хутор-Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уникальность в том, что большинство работников здесь – бывшие осужденные.

«Создаем здесь рабочие места». Шуневич о сельхозпредприятии «Хутор-Агро», на котором трудятся бывшие осужденные

«Создаем здесь рабочие места». Шуневич о сельхозпредприятии «Хутор-Агро», на котором трудятся бывшие осужденные

Трудотерапию проходят и зависимые от алкоголя. Нашлось им занятие на ферме и на созданной здесь не так давно пасеке. Эту землю в начале года передали в ведение уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел.

Как реализуется проект с сельскохозяйственным уклоном, накануне интересовался глава ведомства.

«Создаем здесь рабочие места». Шуневич о сельхозпредприятии «Хутор-Агро», на котором трудятся бывшие осужденные

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Вопрос о ресоциализации осужденных – основной, который лежит на повестке дня сегодня.

Мы реализуем этот проект достаточно успешно, на мой взгляд. Будем строить отдельные сооружения, здания для проживания. Возможно, будем покупать старые дома и их реконструировать. Различные варианты рассматриваем. Самое главное, что мы создаем здесь рабочие места.

На предприятии уже работает новая линия по производству комбикормов. В планах наладить переработку мяса. Сейчас здесь полным ходом готовятся в осеннему севу.

 
 
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Новости Беларуси. Вклад в общий каравай Беларуси внесло сельхозпредприятие «Хутор-Агро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его уникальность в том, что...
 
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