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Помилованный экс-замгенпрокурора после увольнения из колхоза нашел новую работу

14.09.2018 14:48 — Разное | UDF  
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Фото: euroradio.fm
Более двух лет помилованный Александр Архипов руководил колхозом «Петровичи», а 1 июня ушел с работы, написав заявление об увольнении. Как узнал TUT.BY, бывший заместитель генпрокурора недолго был без дела — недавно он стал первым заместителем генерального директора компании «БелАсептика».

— Я работаю первым заместителем генерального директора. Работаю недавно, — прокомментировал TUT.BY Александр Архипов, когда мы дозвонились в компанию БелАсептика.

1 июня, напомним, бывший заместитель генпрокурора ушел из колхоза «Петровичи» Смолевичского района, которым руководил более двух лет. В интервью «Народной воле» свой уход он прокомментировал так:

— Мне просто сказали, что я свободен, вот и все. (…) Расстались по соглашению сторон.

Тогда же еще заявил, что будет искать новую работу, потому что «нет золотого запаса, чтобы лежать на печи». И нашел.

Как указано на официальном сайте «БелАсептика», компания производит широкий спектр профессиональных антисептиков, дезинфицирующих, моющих и чистящих средств — для организаций здравоохранения, образования, предприятий пищевой промышленности, коммунальной сферы, сельского хозяйства и многих других областей жизнедеятельности человека.

«Уже на протяжении 20 лет „БелАсептика“ заботится о том, чтобы наши больницы, медицинские центры, школы, детские сады, кафе и рестораны, дома и квартиры были чистыми, безопасными и комфортными. Ведь с чистоты вокруг начинается чистота разума и чистота души», — говорится на сайте.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего замгенпрокурора возбудили, когда он помог замять уголовное дело в отношении сына бизнесмена. Пьяный молодой человек без прав ехал на мотоцикле, не справился с управлением, в результате чего погибла 24-летняя девушка. Суд над Архиповым проходил в закрытом режиме, подробности дела журналисты так и не узнали. О деле самого Архипова стало известно, когда о нем рассказал президент. Военная коллегия Верховного суда признала Александра Архипова виновным в получении взятки, превышении служебных полномочий и приговорила к шести годам лишения свободы. Приговор обжалованию не подлежал, а через полтора года Александр Михайлович вышел на свободу — он был помилован.

 
 
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Более двух лет помилованный Александр Архипов руководил колхозом "Петровичи".
 
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