На супругов на даче под Слуцком напали осы. Женщина после укусов умерла



Фото: nashzeleniymir.ru

«Кур

Супруги — жители Слуцка, но приехали на дачу в Мелешки. Утром 12 сентября 63-летняя женщина варила варенье, ее супруг занимался уборкой во дворе. Возле сарая лежала солома. Когда мужчина стал ее разгребать, из кучи вылетел рой ос. Они напали на него: три раза ужалили в лицо и один — в руку.Мужчина рассказал супруге о случившемся. Чувствовал он себя нормально, поэтому пошел дальше заниматься делами по хозяйству. Через 10 минут увидел, как за женой, которая бежит с огорода, летит рой ос. Она отмахивалась косынкой, кричала, звала на помощь. Мужчина схватил дихлофос и побежал к ней. Ос удалось разогнать, но они успели ужалить ее четыре раза — в область груди и живот.Женщине стало плохо, она вернулась на кухню и присела. Через 5 минут мужчина вернулся в дом и увидел, что его жена лежит на полу и еле дышит — он вызвал врача. Приехала сельская скорая, медики измерили женщине давление, сделали укол. Но позже женщина умерла.По предварительной версии, женщина скончалась от анафилактического шока. Точная причина смерти будет известна после судмедэкспертизы.В этот же день на участок приехали сотрудники МЧС и ликвидировали осиное гнездо.