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На супругов на даче под Слуцком напали осы. Женщина после укусов умерла
Фото: nashzeleniymir.ru
Супруги — жители Слуцка, но приехали на дачу в Мелешки. Утром 12 сентября 63-летняя женщина варила варенье, ее супруг занимался уборкой во дворе. Возле сарая лежала солома. Когда мужчина стал ее разгребать, из кучи вылетел рой ос. Они напали на него: три раза ужалили в лицо и один — в руку.
Мужчина рассказал супруге о случившемся. Чувствовал он себя нормально, поэтому пошел дальше заниматься делами по хозяйству. Через 10 минут увидел, как за женой, которая бежит с огорода, летит рой ос. Она отмахивалась косынкой, кричала, звала на помощь. Мужчина схватил дихлофос и побежал к ней. Ос удалось разогнать, но они успели ужалить ее четыре раза — в область груди и живот.
Женщине стало плохо, она вернулась на кухню и присела. Через 5 минут мужчина вернулся в дом и увидел, что его жена лежит на полу и еле дышит — он вызвал врача. Приехала сельская скорая, медики измерили женщине давление, сделали укол. Но позже женщина умерла.
По предварительной версии, женщина скончалась от анафилактического шока. Точная причина смерти будет известна после судмедэкспертизы.
В этот же день на участок приехали сотрудники МЧС и ликвидировали осиное гнездо.
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Ос удалось разогнать, но они успели ужалить ее четыре раза — в область груди и живот.
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