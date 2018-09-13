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Ее называли «телевизионными штанами»

Подготавливала информацию для Лукашенко

За последние пять лет сменила пять должностей





Фото: minsknews.by

Знает историю белорусских регионов

Говорила, что в агрогородках живут не хуже, чем в городе

«Если кто-то думает, что условия жизни в агрогородках хуже, чем в городе, он ошибается. Там люди тоже катаются на роликах, играют в боулинг, плавают в бассейне... Женщины точно так же ходят на спа-процедуры, делают маникюр».

Брала дочь с собой на работу

Заявляла, что на журналистов в Беларуси не давят

«Я общаюсь с коллегами, главными редакторами. И сказать, что кто-то жалуется на то, что его подавили или давят… Мне не приходилась с этим сталкиваться».

Получала благодарности от чиновников





Фото: minsknews.by