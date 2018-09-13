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По прозвищу "телевизионные штаны". 8 фактов о новом главном идеологе

14.09.2018 14:19 — Разное | UDF  
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Фото: соцсети
Ольга Шпилевская считает, что в агрогородках живут не хуже, чем в городе.

42-летняя Ольга Шпилевская стала новым руководителем Главного идеологического управления Администрации президента. UDF.BY собрал интересные факты о чиновнице.


Ее называли «телевизионными штанами»

Став несколько лет назад главным редактором газеты «Минская правда», Ольга Шпилевская рассказала в эфире радио «Минская волна», что новые коллеги по перу называют ее телевизионными штанами.

И объяснила почему: в 18 лет, будучи студенткой факультета журналистики БГУ, она пришла работать в Агентство телевизионных новостей (АТН) и проработала на белорусском телевидении 18 лет. Доросла до выпускающей службы информации (работала с ведущими, составляла выпуски новостей), заведующей корреспондентской сетью АТН.


Подготавливала информацию для Лукашенко

Работая директором Национального пресс-центра Республики Беларусь, Ольга Шпилевская отвечала, в том числе, за подготовку обзоров материалов СМИ и комментариев на интернет-форумах для руководителя страны, пишет TUT.BY.


За последние пять лет сменила пять должностей

С телевидения Ольга Шпилевская ушла работать главным редактором портала «Минск-новости». Затем недолгое время возглавляла государственные газеты «Вечерний Минск» и «Минская правда». Год назад она стала руководить Национальным пресс-центром.

По данным Sputnik весной этого года Шпилевская перешла на работу в Администрацию президента. Но какую должность она занимала до назначения руководителем Главного идеологического управления, не сообщается.

По прозвищу "телевизионные штаны". 8 фактов о новом главном идеологе

Фото: minsknews.by

Почему новый главный идеолог так часто меняла работу в последнее время? Нельзя исключать, что наверху хотели, чтобы она набралась побольше опыта.


Знает историю белорусских регионов

Из высказываний Ольги Шпилевской можно сделать вывод, что она гордится проектом «Земля белорусская». Программа с помощью красивых постановочных съемок рассказывала об истории белорусских регионов.

Из высказываний Ольги Шпилевской: «Очень люблю каждый регион нашей страны», «В Беларуси есть очень много интересного, о чем мы даже не подозревали».

Кстати, в одной из соцсетей она пометила, что является уроженкой деревни Коски. Такой населенный пункт есть в Дзержинском районе.


Говорила, что в агрогородках живут не хуже, чем в городе

На телевидении Ольга Шпилевская также курировала программу «Агрогородки». Газете «Аргументы и факты в Белоруссии» она заявляла:

«Если кто-то думает, что условия жизни в агрогородках хуже, чем в городе, он ошибается. Там люди тоже катаются на роликах, играют в боулинг, плавают в бассейне... Женщины точно так же ходят на спа-процедуры, делают маникюр».



Брала дочь с собой на работу

В одном из интервью Ольга Шпилевская рассказала, что ее дочь, будучи школьницей, много времени проводила у нее на телевидении и даже делала там уроки. Они вместе возвращались домой в полдесятого вечера.


Заявляла, что на журналистов в Беларуси не давят

В 2015 году спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харашти в своем докладе подчеркнул, что в нашей стране фактически подавили право на свободу мнений и информацию. Он указал, что Беларусь является единственной в Европе страной, где нет частных компаний общенационального вещания, правительство выступает в роли прямого регулятора всех видов СМИ, фрилансерам фактически запрещают работать.

Когда Ольгу Шпилевскую попросили прокомментировать эту информацию, она заявила, что не согласна с этим утверждением:

«Я общаюсь с коллегами, главными редакторами. И сказать, что кто-то жалуется на то, что его подавили или давят… Мне не приходилась с этим сталкиваться».


Шпилевская также сказала, что независимых СМИ быть не может: все от кого-то или чего-то зависят.


Получала благодарности от чиновников

По прозвищу "телевизионные штаны". 8 фактов о новом главном идеологе

Фото: minsknews.by

Так, в 2014 году Ольга Шпилевская получила благодарность председателя Мингорисполкома Николая Ладутько, а спустя два года была удостоена звания «Человек года Минщины».

Ранее авторский коллектив АТН получал премию руководителя страны за создание документального сериала «Земля белорусская».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Ольга Шпилевская считает, что в агрогородках живут не хуже, чем в городе.
 
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