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Великобритания наращивает борьбу с поступающими в страну из России "грязными" деньгами – FT

14.09.2018 14:17 — Разное | Интерфакс  
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Британские власти активизируют деятельность по выявлению активов российских граждан, происхождение состояний которых неизвестно, пишет газета Financial Times.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) Великобритании намерено расширить использование так называемых ордеров на арест имущества неустановленного происхождения (unexplained wealth orders, UWO) для заморозки активов граждан РФ в Великобритании, заявил глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями NCA Дональд Тун.

По его словам, использование UWO уже вселило страх в российское эмигрантское сообщество в Великобритании.

Ранее британский суд одобрил использование UWO в качестве инструмента, позволяющего следователям накладывать арест на имущество, если владельцы не способны объяснить, каким образом сумели его себе позволить.

"Ищем ли мы потенциальные мишени среди граждан России? Конечно же, да", - заявил Д.Тун.

"Мы оцениваем дорогостоящие активы российских граждан в Великобритании, чтобы понять, сможем ли мы пойти в суд и предоставить данные, вызывающие достаточные опасения, для получения UWO в отношении этих активов", - отметил Д.Тун.

Он добавил, что речь идет не только о гражданах РФ. NCA проверяет источники благосостояния граждан "широкого круга стран других частей мира", включая республики бывшего СССР, а также страны Африки и Азии.

Д.Тун предупредил юристов, бухгалтеров и других профессионалов, содействующих финансовым преступлениям, что к ним будет применяться такой же подход, как и к преступникам, в отмывании денег которых они участвуют.

Британские власти стремятся положить конец репутации Лондона, как магнита для "грязных" денег, поступающих из Москвы, пишет FT.

За последние годы они предпринимали различные меры для решения проблемы притока в страну средств неустановленного происхождения, однако недавнее дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии дало новый импульс усилиям британских властей.

Согласно оценкам NCA, ежегодно в Лондон поступает порядка 90 млрд фунтов ($118 млрд), полученных преступным путем.

 
 
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Британские власти активизируют деятельность по выявлению активов российских граждан, происхождение состояний которых неизвестно, пишет газета Financial Times.
 
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