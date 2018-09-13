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Центробанк России неожиданно повысил ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,50% годовых
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,50% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Рынок ожидал от ЦБ охранения ставки на уровне 7,25%, сопровождаемого ужесточением риторики, содержащей сигнал о возможности пойти на повышение ставки в будущем в случае необходимости при существенной угрозе для инфляции.
Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски, отмечает ЦБ.
Он прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
До сегодняшнего повышения ЦБ держал паузу три заседания подряд, начиная с 23 марта, когда принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пункта (б.п.) - до 7,25% годовых. Этому предшествовало пять последовательных снижений ставки с сентября 2017-го по март 2018 года.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки пройдет 26 октября (не опорное). За ним последует опорное заседание 14 декабря 2018 года.
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Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,50% годовых, говорится в сообщении регулятора. Рынок ожидал от...
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