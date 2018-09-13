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Без паники! В начале осени осы всегда активные – белорусские ученые

14.09.2018 14:12 — Разное | Интерфакс  
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Опасаться нашествия агрессивных ос на Беларусь не стоит, уверены в НАН Беларуси. Там обстановку с актививизировавшимися в последнее время осами считают вполне объяснимой.

"В это время года – в самом начале осени – у ос ежегодно повышается активность", - объяснил корреспонденту www.interfax.by старший научный сотрудник ГНПО "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам Александр Шляхтенок.

Он отметил, что именно в конце августа и начале сентября семейства ос разрастаются до больших размеров. Изменения же в общем количестве ос в Беларуси, как и их поведении, по мнению эксперта, незначительны. На жизненный цикл ос, как на представителей всей фауны Беларуси, могут влиять серьезные изменения погоды или климата. Однако в данный момент ученые никаких серьезных изменений в их жизнедеятельности не отмечают.

"Все как обычно. Примерно в октябре, когда еще больше похолодает, ос уже не будет видно. В апреле-мае они будут в минимальном количестве и скорее всего далеко от людей, а их максимальное количество снова появится в конце августа-начале сентября", - предположил А.Шляхтенок.

Чтобы избежать неприятных встреч с осами в это время, специалист советует не приближаться к осиному гнезду или рою ос ближе, чем на 3-5 метров.

"В таком случае, они вас не тронут", - заверил он.

Также он посоветовал обращаться в МЧС для уничтожения осиных гнезд, и не делать этого самостоятельно, "разве что у вас есть специальный защитный костюм, полностью закрывающий ваше тело и лицо".

А.Шляхтенок рассказал, что поголовье ос в городе на самом деле незначительное. Почти всегда осы для жизни выбирают сельскую местность и пустующие строения либо другие пустоты, где редко бывают люди.

"Избавившись от осиного гнезда один раз, вы вряд ли снова встретите ос на том же месте через год. Как правило, он предпочитают гнездиться в новых местах", - отметил представитель НАН РБ.

Как сообщалось ранее, в Гродно осы покусали воспитанников детского сада, а спустя несколько дней сотрудники МЧС г. Минска уничтожили несколько осиных гнезд на зданиях детских садов и поликлиники. В Слуцком районе осы покусали пожилую семейную пару, в результате чего женщина скончалась.

Ирина Киеня

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Опасаться нашествия агрессивных ос на Беларусь не стоит, уверены в НАН Беларуси. Там обстановку с актививизировавшимися в последнее время осами считают вполне...
 
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