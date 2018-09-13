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Помилованный прокурор-коррупционер уволился из колхоза и пошел в «БелАсептику»
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В 2014 году Верховный суд
Он сам подтвердил это в телефонном разговоре с журналистами, которые пытались дозвониться в компанию: «Я работаю первым заместителем генерального директора. Работаю недавно».
1 июня он ушел из колхоза «Петровичи» Смолевичского района, которым руководил более двух лет. В
Как указано на официальном сайте «БелАсептика», компания производит широкий спектр профессиональных антисептиков, дезинфицирующих, моющих и чистящих средств – для организаций здравоохранения, образования, предприятий пищевой промышленности, коммунальной сферы, сельского хозяйства и многих других областей жизнедеятельности человека. «Уже на протяжении 20 лет «БелАсептика» заботится о том, чтобы наши больницы, медицинские центры, школы, детские сады, кафе и рестораны, дома и квартиры были чистыми, безопасными и комфортными. Ведь с чистоты вокруг начинается чистота разума и чистота души», – говорится на сайте.
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