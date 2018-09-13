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Помилованный прокурор-коррупционер уволился из колхоза и пошел в «БелАсептику»

14.09.2018 15:08 — Разное | KYKY  
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В 2014 году Верховный суд признал Александра Архипова виновным в получении взятки, превышении служебных полномочий и приговорил к шести годам тюрьмы. Тогда он занимал должность заместителя генпрокурора. В январе 2016 года президент его помиловал и отправил управлять колхозом «Петровичи». Летом 2018 года Архипов оттуда уволился, а сейчас устроился первым замгендиректора компании «БелАсептика», пишет TUT.by. 

Он сам подтвердил это в телефонном разговоре с журналистами, которые пытались дозвониться в компанию: «Я работаю первым заместителем генерального директора. Работаю недавно».

1 июня он ушел из колхоза «Петровичи» Смолевичского района, которым руководил более двух лет. В интервью «Народной воле» он сказал: «Мне просто сказали, что я свободен, вот и все. <…> Расстались по соглашению сторон». Также он сказал, что будет искать новую работу, потому что «нет золотого запаса, чтобы лежать на печи». Нашел.

Как указано на официальном сайте «БелАсептика», компания производит широкий спектр профессиональных антисептиков, дезинфицирующих, моющих и чистящих средств – для организаций здравоохранения, образования, предприятий пищевой промышленности, коммунальной сферы, сельского хозяйства и многих других областей жизнедеятельности человека. «Уже на протяжении 20 лет «БелАсептика» заботится о том, чтобы наши больницы, медицинские центры, школы, детские сады, кафе и рестораны, дома и квартиры были чистыми, безопасными и комфортными. Ведь с чистоты вокруг начинается чистота разума и чистота души», – говорится на сайте.

 
 
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В 2014 году Верховный суд признал Александра Архипова виновным в получении взятки, превышении служебных полномочий и приговорил к шести годам тюрьмы. Тогда он...
 
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