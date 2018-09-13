В торговом центре Dana Mall за 22 рубля можно купить конструктор по типу Lego, но китайский. Скорее всего, он называется Enlighten Combat Zones 1708 Special Mission Zero, пишет The Village Беларусь. Детям предлагается поиграть в игрушку с изображением Адольфа Гитлера. Фото конструктора опубликовали в аккаунтах «Мерзкого кокобая» в твиттере и telegram-канале.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Dana Mall продают игрушку-конструктор в виде Гитлера В торговом центре Dana Mall за 22 рубля можно купить конструктор по типу Lego, но китайский. Скорее всего, он называется Enlighten Combat Zones 1708 Special Mission Zero, пишет The Village Беларусь....