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В Dana Mall продают игрушку-конструктор в виде Гитлера

14.09.2018 14:12 — Разное | KYKY  
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В торговом центре Dana Mall за 22 рубля можно купить конструктор по типу Lego, но китайский. Скорее всего, он называется Enlighten Combat Zones 1708 Special Mission Zero, пишет The Village Беларусь. Детям предлагается поиграть в игрушку с изображением Адольфа Гитлера. Фото конструктора опубликовали в аккаунтах «Мерзкого кокобая» в твиттере и telegram-канале. 

 
 
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В торговом центре Dana Mall за 22 рубля можно купить конструктор по типу Lego, но китайский. Скорее всего, он называется Enlighten Combat Zones 1708 Special Mission Zero, пишет The Village Беларусь....
 
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