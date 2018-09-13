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Проект постановления об идентификации интернет-комментаторов
14.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Министерство информации Беларуси опубликовало проект постановления Совета Министров «Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса».
Пользователь сможет:
— размещать комментарии только после идентификации с помощью абонентского номера телефона;
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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Министерство информации Беларуси опубликовало проект постановления Совета Министров «Об утверждении Положения о порядке предварительной идентификации...
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