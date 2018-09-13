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Проголосуем за участников из Сморгонского района! Поддержим семью Харевич из агрогородка Вишнево на областном этапе республиканского конкурса "Властелин села-2018"!
14.09.2018 — Разное | Светлы шлях
20 сентября 2018 года в агротуристическом комплексе «Гарадзенскі маентак «Каробчыцы» пройдет областной этап республиканского конкурса "Властелин села-2018"
Поддержим нашу семью Харевич!!! Голосуем!!!
Видео, набравшее наибольшее количество лайков, получит специальный приз от Гродненского областного комитета ОО "БРСМ"!
Конкурс завершится 19 сентября
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Проголосуем за участников из Сморгонского района! Поддержим семью Харевич из агрогородка Вишнево на областном этапе республиканского конкурса "Властелин села-2018"!
20 сентября 2018 года в агротуристическом комплексе «Гарадзенскі маентак «Каробчыцы» пройдет областной этап республиканского конкурса "Властелин села-2018"
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