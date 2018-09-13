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Нацбанк отметил ускорение роста ценовых индикаторов в августе

14.09.2018 15:13 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк отметил ускорение роста ценовых индикаторов в августе

фото: myfin.by

Их увеличение во многом обусловлено эффектом низкой базы прошлого года, говорится в аналитическом обзоре Национального банка.

В августе 2018 г. отмечаются более высокие годовые темпы роста основных ценовых индикаторов по сравнению с предыдущим месяцем. Их увеличение во многом обусловлено эффектом низкой базы прошлого года, сообщает Нацбанк.

Годовая базовая инфляция в августе 2018 г. составила 3,3 процента (3 процента месяцем ранее). При этом прирост данного показателя за месяц не превысил среднемесячного темпа базовой инфляции в текущем году. Отмечавшийся в июне – июле 2018 г. ускоренный рост цен на мясо птицы сменился стабилизацией их динамики. Вместе с тем наблюдается временное ускорение роста цен на товары-заменители (свинину).

Агрегированный показатель трендовой инфляции в августе вырос на 3,4 процента в годовом выражении против 3,2 процента месяцем ранее. Относительно июля 2018 г. трендовая инфляция составила 0,3 процента, что соответствует ее среднемесячной динамике в текущем году. Средняя интенсивность прироста потребительских цен составила 3 процента относительно августа 2017 г., при этом месячный прирост показателя сохранился на уровне предыдущего месяца.

Административно регулируемые цены и тарифы в годовом выражении увеличились на 9,7 процента (9,1 процента месяцем ранее). Этому способствовало повышение цен в первую очередь на топливо, а также на крепкие алкогольные напитки и табачные изделия.

Цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении выросли на 3 процента (снижение на 7,3 процента в июле 2018 г.). В целом складывающаяся динамика цен на сезонные овощи и фрукты соответствует характерной для этого периода года траектории. Вместе с тем вследствие значимого увеличения цен по отдельным позициям (капуста белокочанная, бананы, цитрусовые), цены на плодоовощную продукцию в августе 2018 г. снизились в меньшей степени, чем годом ранее.

 
 
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Их увеличение во многом обусловлено эффектом низкой базы прошлого года, говорится в аналитическом обзоре Национального банка.
 
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