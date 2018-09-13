|
Лебедько обжалует в ООН штраф "за Куропаты"
Экс-лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько на международном уровне обжалует штраф за пресс-конференцию в Куропатах.
Как сообщает "
Составленный протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия) Лебедько назвал «шизофреническим». В суде политик виновным себя не признал, поскольку, по его словам, он находится «в полном здравии», а обвиняют его «не совсем здоровые люди».
Обжалование штрафа в вышестоящем суде результата не принесло. Судья Минского городского суда Максим Лапко написал, что «административное взыскание на Лебедько наложено с учетом характера совершенного правонарушения, обстоятельств его совершения, данных, характеризующих его личность, что отвечает целям административной ответственности».
По-мнению Лебедько, судебные инстанции нарушили его гражданские и политические права, закрепленные в международных документах, подписанных Республикой Беларусь.
Анатолий Лебедько просит Комитет ООН по правам человека рассмотреть его обращение и, установив факт нарушения, рекомендовать правительству Беларуси привести нормы национального закона "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" в соответствие с международными обязательствами, а именно в соответствие со статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-лидер Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько на международном уровне обжалует штраф за пресс-конференцию в Куропатах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)