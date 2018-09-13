СМИ Британии об интервью Петрова и Боширова: Путин показал миру фигу

ВВС Daily Telegraph, единственная из крупных газет, посвятила этой истории редакционную статью. "Россия любит насмехаться над своими противниками", - так начинает газета свой материал и утверждает, что это был "чистый фарс", передает





Ни тот ни другой, по мнению издания, не очень похожи на страстных любителей старины, их слова о соборе "знаменит своим шпилем высотой 123 метра… и часами… самыми старыми в мире…" звучат так, будто заучены из статьи из Википедии, а "слишком много снега" в качестве причины столь короткого пребывания в Солсбери звучит, прямо скажем, не очень убедительно в устах людей из России.





"Отказываясь принимать нападение в Солсбери всерьез, Владимир Путин смягчает его ужас и сеет сомнения, - так оценивает DT причины скоропалительного появления в эфире RT Петрова и Боширова. - Чем больше ложь, тем лучше. Кое-кто может спросить: неужели русские будут фабриковать нечто столь очевидно неубедительное? И точно так же, как некоторые непоколебимые приверженцы конспирологических теорий выискивают странные тени на фотографии посадки на Луне, так же доверчивые или же злонамеренные будут утверждать, что обвинение по делу Скрипалей сфабриковано".





Газета считает, что "объяснения Москвы столь неуклюжи потому, что в самой России Путин привык делать то, что ему заблагорассудится, и не утруждает себя изобретением хоть сколько-нибудь достоверных и убедительных объяснений. Он просто смеется над британцами".





Британия пока не ответила на брошенный ей вызов, отмечает редакция DT. Правительство не очень охотно идет в атаку на российские деньги в стране и прикрывается в качестве объяснения законодательными положениями ЕС. ЕС тоже не торопится, так как некоторые наиболее могущественные члены Союза зависят от российских энергопоставок.





"В пропагандистской войне Запад проигрывает. Россия подрывает наши выборы - не подтасовкой голосов, как считают некоторые левые, - а вбросом такого количества шума и всяческой ерунды, что сами выборы начинают казаться глупыми. Британское государство пытается стоять над этим - иногда разумно - но политики должны понять, что сдержанность и приверженность бюрократической процедуре подводят нас".





Семь месяцев потребовалось Британии, чтобы закончить расследование и назвать подозреваемых. Следствие слишком мало делится с прессой подробностями дела. Юлия Скрипаль дала одно-единственное интервью.





"Настало время вступить в пропагандистский бой с Россией - по меньшей мере, потребовать от нее, чтобы она отнеслась к этому ужасному преступлению со всей серьезностью", - пишет DT в заключение статьи.





Путинский маскарад и его актеры





Обозреватель Times Бен Макинтайр называет появление Петрова и Боширова и их интервью прекрасным перформансом, составленным по чеховским лекалам.





По мнению журналиста, актеры этой пьесы и не подозревали, что окажутся "на сцене", пока Путин не заявил об этом на Владивостокском форуме.





Маккинтайр отмечает, что сама история о двухдневном путешествии в Уилтшир любому британцу покажется, мягко говоря, странной, но в России в нее легко поверят или, по крайней мере, не отметут сразу.





"Путинский режим поднаторел в маскировке или небольшом маскараде, а сталинская техника дезинформации построена на порождении неуверенности и сомнений, - пишет издание. - Чему дуэтное выступление на RT было последним примером".





"Подтекст этого перформанса может быть тот же, что Россия продавливает с марта, - пишет в заключение статьи Макинтайр, - нам все равно, верите ли вы нам, потому что мы делаем, что хотим".