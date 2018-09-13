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На Минобороны "наехали"
Легковой автомобиль врезался в забор, который ограждает комплекс зданий Министерства обороны Беларуси в квартале улиц Коммунистической и Куйбышева в Минске.
Авария произошла в пятницу около 11:30. Renault, за рулем которого находился мужчина 1972 года рождения, двигался по Куйбышева со стороны улицы Киселева.
На перекресток, по предварительной информации, он выехал на желтый сигнал светофора. В этой же время на пересечение улиц с прилегающей Коммунистической выехала машина BMW под управлением 21-летнего водителя.
В результате столкновения автомобиль Renault отбросило на тротуар, а затем он совершил наезд на забор.
В результате ДТП никто не пострадал, передает
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Легковой автомобиль врезался в забор, который ограждает комплекс зданий Министерства обороны Беларуси в квартале улиц Коммунистической и Куйбышева в Минске.
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