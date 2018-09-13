Авария произошла в пятницу около 11:30. Renault, за рулем которого находился мужчина 1972 года рождения, двигался по Куйбышева со стороны улицы Киселева.





На перекресток, по предварительной информации, он выехал на желтый сигнал светофора. В этой же время на пересечение улиц с прилегающей Коммунистической выехала машина BMW под управлением 21-летнего водителя.













В результате столкновения автомобиль Renault отбросило на тротуар, а затем он совершил наезд на забор.



