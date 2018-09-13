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Только факты и никакой мифологии: РПЦ не получала томос об автокефалии, она была самопровозглашена

14.09.2018 14:48 — Разное | Партизан  
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Православная церковь в России никогда не получала от Вселенского патриархата томос об автокефалии, архиерею в Москве было только разрешено называться патриархом, отметил представитель Константинопольского патриархата – архиепископ Телмисский Иов.

Русская православная церковь (РПЦ) не получала права на автокефалию. Об этом в вышедшем 13 сентября интервью Cerkvarium заявил представитель Константинопольского патриархата – архиепископ Телмисский Иов. 

"Если изучать историю православной церкви по текстам и документам, а не по созданным мифам и фальшивой историографии, видно, что абсолютно все современные автокефалии были провозглашены Вселенским патриархатом. Даже если брать историю православной церкви в России, то видим, что ее автокефалия была самопровозглашена в 1448 году, когда в Москве избрали митрополита Иону самостоятельно, без разрешения Вселенского патриархата", – цитирует архиепископа gordonua.com

Архиепископ подчеркнул, что "никогда не было дано православной церкви в России томоса об автокефалии". 

"В 1589–1590 годах вселенский патриарх Иеремия II просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено московскому архиерею "называться" патриархом, при условии, что он должен поминать патриарха вселенского и считать его "как своего главу и первого", как сказано в грамоте", – отметил Иов. 


Напомним, 31 августа константинопольский патриарх Варфоломей обсудил с московским патриархом Кириллом вопрос о предоставлении автокефалии Украине, заявил по итогам встречи митрополит Галльский Эммануил, ответственный за процесс предоставления томоса Украине. 

2 сентября Архиерейский собор принял решение, что Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию без согласований с другими церквами. 

7 сентября в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады.  

Действия константинопольского патриарха Варфоломея по назначению представителей в Украине в РПЦ расценили как "грубое вторжение" на свою каноническую территорию и пообещали, что они "не останутся без ответа". 

 
 
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Православная церковь в России никогда не получала от Вселенского патриархата томос об автокефалии, архиерею в Москве было только разрешено называться патриархом,...
 
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