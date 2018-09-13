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Европа не простит Лукашенко усиления репрессий?

14.09.2018 14:32 — Разное | Партизан  
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Лукашенко убеждает Запад, что он единственный гарант независимости Беларуси.

Однако простит ли ему международное сообщество нарушения прав человека ради сохранения независимости страны? И остались ли незамеченными уголовные дела профсоюзов и независимых СМИ? Об этом - в материале 

Что важнее: независимость Беларуси или гражданские свободы? Власти Беларуси начали новую кампанию против гражданского общества. Однако критики со стороны Запада не слышно. Как долго западные правительства будут молчать? Ответа на этот вопрос искали эксперты на конференции ОБСЕ, которая проходит в Варшаве. 

Как сообщили организаторы, на дискуссию «Беларусь – репрессии за фасадом «либерализации» собирались приехать журналисты портала TUT.BY и информагенства БелаПАН, а также лидеры независимого Профсоюза радиоэлектронной промышленности. 

Однако прибыть в Варшаву они не смогли, так как остаются под подпиской о невыезде. Все это хорошо иллюстрирует ситуацию с правами человека в Беларуси, говорит Андрей Бастунец (Белорусская ассоциация журналистов):

«Кроме «дела БелТА» есть другие проблемы, которые нас беспокоят. Это уголовные дела против блогеров, это штрафы журналистам за работу без аккредитации. Кстати, они касаются в основном журналистов телеканала «Белсат». И вообще ситуация с СМИ довольно напряженная».

По сравнению с прошлым годом незначительно улучшилась только ситуация с задержаниями участников массовых акций протеста. Однако только потому, что самих акций протестов стало меньше, чем в бурлящем 2017-м. Комментирует Алесь Беляцкий, Правозащитный центр «Вясна»:

«Прессинг оказывается на общественных и политических активистов, на активистов общественных организаций, профсоюзных деятелей. Все направления гражданских свобод в Беларуси под давлением со стороны властей, и тенденции не улучшаются».

Репрессии не прекращаются, но представители Европейского Союза заявляют, что приветствовали бы поездки Лукашенко на Запад. Во время, когда Россия аннексирует земли соседей и ведет против них боевые действия, Александру Лукашенко удалось убедить Запад, что он гарантирует независимость и мир Беларуси. Дэвид Марплз, Альбертский университет, Канада:

«Лукашенко хочет сохранить независимость, но возникает вопрос: какого рода эта независимость должга быть? Это независимость демократического свободного государства или независимость авторитарной страны? Если вы хотите каких-то изменений в будущем, нельзя забывать о вопросах прав человека».

Однако сказать, что западные страны забыли о нарушениях гражданских прав в Беларуси, будет неправдой. Подтверждение этого - высокий интерес к белорусской проблематике на ежегодной конференции ОБСЕ. Владимир Кобец, Белорусский дом в Варшаве:

«Беларусь всегда упоминается, потому что мы - первая страна, которая стоит между Европейским Союзом и Россией. И если что-то плохое будет происходить, то будет происходить прежде всего в Беларуси».

Бесконечно прощать усиление репрессий властям Беларуси не будут. Красной линией, по мнению специалистов, станут новые политические заключенные. 

Независимость авторитарного государства – это всего лишь независимость вождя, а не страны и ее жителей. Она не может быть прочной. И это совсем не та независимость, которой добивались белорусские общественные деятели в 1991 году, – отмечают эксперты.

 
 
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Лукашенко убеждает Запад, что он единственный гарант независимости Беларуси.
 
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