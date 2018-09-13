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Разошелся! В пятницу белорусский рубль одолел доллар, евро и российский

14.09.2018 14:28 — Разное | Партизан  
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На торгах в пятницу 14 сентября подешевели доллар, евро и российский рубль. Валютная корзина стала легче на 0,34%, но по итогам недели её значение всё же выросло на 0,53%.

Курс доллара рухнул ещё на 0,0141 рубля до 2,1387 BYN/USD. Ослабление доллара идёт уже второй день. За это время он подешевел на 0,0294 рубля, а за предыдущие 12 торговых сессий доллар продемонстрировал рост на 0,1130 рубля, пишет select.by

Курс евро снизился на 0,0013 рубля до 2,4996 BYN/EUR. Во вторник евро подорожал до максимума за 5 месяцев, а затем трижды подешевел.

Курс российского рубля упал на 0,0081 рубля до 3,1290 BYN/100 RUB и покинул максимальный уровень за 36 дней, на котором обосновался вчера.

По итогам недели 10—14 сентября 2018 года белорусский рубль девальвировался к евро и российскому рублю. Курс доллара вернулся к значению начала недели:

курс доллара снизился лишь на 0,01%;
курс евро подрос на 0,41%;
курс российского рубля поднялся на 0,90%;
валютная корзина потяжелела 0,53%.

С начала сентября расклад несколько иной. Существенно подорожали сразу все валюты:

курс доллара +2,63%;
курс евро +2,78%;
курс российского рубля +2,19%;
корзина валют +2,46%.

Россия

Центробанк РФ установил новые официальные курсы иностранных валют на завтра:

курс доллара упал на 35 копеек до 68,2826 USD/RUB;
курс евро вырос на 18 копеек до 79,9521 EUR/RUB.

Напомним, что в начале текущей недели на торгах Московской биржи российский рубль отметился на худших с февраля 2016 года уровнях: 70,60 за доллар и 81,85 за евро.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах в пятницу 14 сентября подешевели доллар, евро и российский рубль. Валютная корзина стала легче на 0,34%, но по итогам недели её значение всё же выросло на 0,53%.
 
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