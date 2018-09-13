Разошелся! В пятницу белорусский рубль одолел доллар, евро и российский

select.by Курс доллара рухнул ещё на 0,0141 рубля до 2,1387 BYN/USD. Ослабление доллара идёт уже второй день. За это время он подешевел на 0,0294 рубля, а за предыдущие 12 торговых сессий доллар продемонстрировал рост на 0,1130 рубля, пишет





Курс евро снизился на 0,0013 рубля до 2,4996 BYN/EUR. Во вторник евро подорожал до максимума за 5 месяцев, а затем трижды подешевел.





Курс российского рубля упал на 0,0081 рубля до 3,1290 BYN/100 RUB и покинул максимальный уровень за 36 дней, на котором обосновался вчера.





По итогам недели 10—14 сентября 2018 года белорусский рубль девальвировался к евро и российскому рублю. Курс доллара вернулся к значению начала недели:





курс доллара снизился лишь на 0,01%;

курс евро подрос на 0,41%;

курс российского рубля поднялся на 0,90%;

валютная корзина потяжелела 0,53%.





С начала сентября расклад несколько иной. Существенно подорожали сразу все валюты:





курс доллара +2,63%;

курс евро +2,78%;

курс российского рубля +2,19%;

корзина валют +2,46%.





Россия









курс доллара упал на 35 копеек до 68,2826 USD/RUB;

курс евро вырос на 18 копеек до 79,9521 EUR/RUB.





Напомним, что в начале текущей недели на торгах Московской биржи российский рубль отметился на худших с февраля 2016 года уровнях: 70,60 за доллар и 81,85 за евро.