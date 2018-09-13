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Украина выиграла аппеляцию по "долгу Януковича"

14.09.2018 14:22 — Разное | Партизан  
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Апелляционный суд Англии удовлетворил апелляционную жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Bloomberg.

Таким образом Высокий суд Лондона вернётся к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой, пишет Экономическая правда.

Судья решил, что суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны. Поэтому теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ.

Как известно, 29 марта 2017 года Высокий Суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и выплатить проценты, но разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение.

Еще в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров Украины ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

В своих возражениях украинская сторона указала, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению по ряду причин.

Среди них: нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций, а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.


В возражении также приводятся доказательства военного вторжения России на территорию Автономной Республики Крым и дальнейшей незаконной аннексии полуострова.

Отдельно перечислены действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, факты поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обсуждать с другими странами вопрос долга Украины в размере 3 миллиарда долларов.

 
 
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Апелляционный суд Англии удовлетворил апелляционную жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере 3 миллиарда...
 
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