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Эксперт обнаружил хранилище с миллионами утекших паролей

14.09.2018 15:46 — Разное | Tut.by  
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Австралийский исследователь безопасности Трой Хант в своем блоге рассказал об обнаружении в открытом доступе огромной базы адресов электронной почты и паролей к ним. Об этом сообщает lenta.ru.

По словам эксперта, найденные им текстовые файлы с пользовательскими данными содержали почти 42 миллиона учетных записей в незашифрованном виде. Документы были загружены на бесплатный анонимный хостинг kayo.moe.


Хант отметил, что обнаруженные им связки адрес-пароль обычно используются в атаках под названием credential stuffing — хакеры формируют списки с украденными пользовательскими данными из одних источников, а затем используют их для взлома аккаунтов в других различных онлайн-сервисах. Этот способ работает в том случае, если жертвы используют один и тот же пароль везде.

Специалист заявил, что не смог обнаружить, откуда все эти данные были украдены. Он также предложил пользователям проверить на сайте haveibeenpwned.com, были ли их пароли когда-либо скомпрометированы хакерами. Кроме того, Хант посоветовал использовать разные пароли для каждого онлайн-сервиса.

 
 
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