ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Деньги не вернули. Новополочанку не пустили в Евросоюз, потому что срок действия визы не совпал с датами турпутевки

14.09.2018 — Разное | Новости Полоцка  
Размер текста:
A
A
A
>

Каждую вторую и четвертую среду месяца председатель Новополоцкого горисполкома проводит прием граждан по личным вопросам, на который вправе записаться любой желающий. О вопросах, с которыми обращались горожане на последних приемах, рассказала газета «Новополоцк сегодня».

Деньги не вернули. Новополочанку не пустили в Евросоюз, потому что срок действия визы не совпал с датами турпутевки

Фото: novaya.by

На прием к главе Новополоцка 12 сентября пришли пять человек. Один из них – индивидуальный предприниматель, который попросил разрешение на осуществление всесезонной торговли (включая зимний период) в мини-кафе. Но вопрос перевода объекта общественного питания на круглогодичный режим работы требует определенных согласований. Договорились о том, что работу мини-кафе продлят до ноября, а затем будет принято коллегиальное решение.

Обратилась к Дмитрию Демидову и новополочанка, которая, уплатив деньги за тур, вынуждена была вернуться домой с польской границы, так как срок действия Шенгенской визы не совпадал со сроком туристической путевки. Денег женщине никто не вернул. Скорее всего, определять виновника придется в судебном порядке в рамках закона о защите прав потребителей.



В тот же день глава горисполкома провел прием граждан в ЖЭС №5. Здесь на встречу записалось 7 человек. Большинство из них – председателями ЖСПК или домовых комитетов, которые обратились с вопросами по ремонту жилого фонда и благоустройству своих территорий.

Читайте также: Новые заводы и 700 тысяч туристов. Глава Полоцкого райисполкома Николай Шевчук рассказал о достижениях региона

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждую вторую и четвертую среду месяца председатель Новополоцкого горисполкома проводит прием граждан по личным вопросам, на который вправе записаться любой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В страшной аварии в Минске погибли два человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика