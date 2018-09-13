Деньги не вернули. Новополочанку не пустили в Евросоюз, потому что срок действия визы не совпал с датами турпутевки

Каждую вторую и четвертую среду месяца председатель Новополоцкого горисполкома проводит прием граждан по личным вопросам, на который вправе записаться любой желающий. О вопросах, с которыми обращались горожане на последних приемах, рассказала газета «Новополоцк сегодня».





Фото: novaya.by

На прием к главе Новополоцка 12 сентября пришли пять человек. Один из них – индивидуальный предприниматель, который попросил разрешение на осуществление всесезонной торговли (включая зимний период) в мини-кафе. Но вопрос перевода объекта общественного питания на круглогодичный режим работы требует определенных согласований. Договорились о том, что работу мини-кафе продлят до ноября, а затем будет принято коллегиальное решение.

Обратилась к Дмитрию Демидову и новополочанка, которая, уплатив деньги за тур, вынуждена была вернуться домой с польской границы, так как срок действия Шенгенской визы не совпадал со сроком туристической путевки. Денег женщине никто не вернул. Скорее всего, определять виновника придется в судебном порядке в рамках закона о защите прав потребителей.

В тот же день глава горисполкома провел прием граждан в ЖЭС №5. Здесь на встречу записалось 7 человек. Большинство из них – председателями ЖСПК или домовых комитетов, которые обратились с вопросами по ремонту жилого фонда и благоустройству своих территорий.

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