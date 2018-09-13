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МНС вынес на общественное обсуждение проекты законов о новшествах в регулировании игорного бизнеса
14.09.2018 16:12 — Разное | Ежедневник
фото: TripAdvisor.ru
Документы разработаны во исполнение указа президента о совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса.
Министерство по налогам и сборам выносит на общественное обсуждение проект закона «О внесении изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь». Документ разработан во исполнение указа президента N 305 от 7 августа 2018 г. «О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса» и Плана мероприятий по реализации указа, утвержденного первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь 30 августа.
Также выносится на обсуждение проект постановления Совмина, который планируется принять во исполнение того же президентcкого указа N 305.
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Документы разработаны во исполнение указа президента о совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса.
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