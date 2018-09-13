ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодые сотрудники таможни приняли присягу в Брестской крепости

14.09.2018 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня приняли присягу 28 молодых сотрудников Брестской таможни, передает корреспондент БЕЛТА.

В присутствии своих старших товарищей, родных и близких юноши и девушки произнесли клятву на верность профессиональному долгу и белорусскому народу. С этим знаменательным событием молодое пополнение таможни поздравил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он отметил, что принятие присяги в героической цитадели является доброй традицией для военных и сотрудников силовых ведомств.

Новобранцы таможни успешно прошли обучение, им присвоено первое персональное звание - инспектор таможенной службы III ранга. Они будут нести службу в пунктах таможенного оформления на участках государственной границы с Украиной и Польшей. "Сегодня не так просто попасть на службу в таможенные органы. Но вы прошли серьезный отбор, являетесь квалифицированными специалистами и в ближайшие годы должны стать профессионалами своего дела. Старшее поколение в этом поможет", - подчеркнул заместитель начальника Государственного таможенного комитета Николай Свирид, обращаясь к молодежи.

По словам начальника Брестской таможни Александра Пихуна, подготовке молодых специалистов уделяется повышенное внимание. "Тесно сотрудничаем с ветеранами таможенных органов. Институт наставничества - одна из основ подготовки кадров. Ребята к нам приходят высоко образованные, интеллектуальные. Проведя тщательный отбор, выбираем лучших. Такая работа дает результат, поскольку Брестская таможня является одной из лучших в системе".

Во время торжества в мемориальном комплексе сотрудники, ветераны таможенной службы, приглашенные гости возложили венки и цветы к Вечному огню, почтили память защитников Брестской крепости.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня приняли присягу 28 молодых сотрудников Брестской таможни, передает корреспондент БЕЛТА. В присутствии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рой ос напал на пару под Слуцком. Женщина умерла после четырех укусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.09.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика